DJ EU-Chefunterhändler: US-Zollsituation "nicht akzeptabel"

Von Edith Hancock

DOW JONES--Der EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hat die Perspektive zusätzlicher US-Importzölle auf neue Güterkategorien als "nicht akzeptabel" bezeichnet. "Die Prognose lautet, dass die USA bis zu 100 Milliarden Euro einnehmen könnten, wenn die laufenden Untersuchungen zu Zöllen führen", sagte Sefcovic in einer Debatte des EU-Parlaments in Straßburg und fügte hinzu: "Die Situation als solche ist nicht akzeptabel." Die EU habe deutlich gemacht, dass man bereit sei, zu diskutieren und für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden.

Die US-Administration prüft derzeit unter Berufung auf Belange der nationalen Sicherheit Zölle auf mehrere Sektoren, darunter Kupfer und Holz sowie Arzneimittel. Der Handelsbeauftragte sagte, er stehe in ständigem Kontakt mit seinen US-Amtskollegen, um an einem Handelsabkommen zu arbeiten und die Einführung weiterer Zölle zu vermeiden, die die globalen Märkte in diesem Jahr erschüttert haben.

May 06, 2025 05:02 ET (09:02 GMT)

