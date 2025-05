Stuttgart (ots) -Der Deutsche Dokumentarfilmpreis (DDP) wird ab 2025 in Kooperation mit dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) verliehen.Stuttgart. Dies haben SWR und IFFMH in Absprache mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und dem Haus des Dokumentarfilms / Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. (HdF) entschieden.Der SWR reagiert mit dieser Kooperation auf die veränderte Ausgangslage für die Preisverleihung, nachdem das SWR Dokufestival im Rahmen des Reformprozesses (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swr-geschaeftsleitung-reagiert-auf-beitragsempfehlung-und-treibt-reformprozess-weiter-voran-100.html) Ende 2024 eingestellt worden ist. Das renommierte und publikumsstarke IFFMH bildet einen angemessenen neuen Rahmen für die Verleihung des bedeutenden Deutschen Dokumentarfilmpreises und bietet zugleich die Möglichkeit, ein größeres Publikum für das Genre Dokumentarfilm zu begeistern.Nachdem die Leiterin des Deutschen Dokumentarfilmpreises, Irene Klünder, Ende April in die Freistellung gegangen ist, wird Martin Müller, bisher Leiter der Abteilung "Journalistische Unterhaltung", die Leitung des Deutschen Dokumentarfilmpreises übernehmen.Die gemeinsame Preisverleihung von IFFMH und DDP verbindet unterschiedliche Filmbranchen miteinander und erreicht zugleich ein breites Publikum. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wird am 13. November 2025 im Rahmen der Award Ceremony im Karlstorbahnhof Heidelberg verliehen.Unter dem Credo New Film Experience wagt das IFFMH seit 1952 neue, interdisziplinäre Perspektiven auf und durch Filmkunst. Damit ist es nach der Berlinale das traditionsreichste Filmfestival in Deutschland und setzt immer wieder bedeutende kulturelle, gesellschaftliche sowie politische Akzente. Als Publikums- und Kinofestival lädt das IFFMH seine Besucher:innen mit jeder Ausgabe dazu ein, die Rising Stars der internationalen Filmwelt zu entdecken und Filmkultur im Kontext anderer Künste zu erleben.Der Deutsche Dokumentarfilmpreis ist einer der wichtigsten Preise des deutschsprachigen Films. Seit 2003 vergibt der SWR in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis. Mit 5.000 Euro ist der Deutsche Dokumentarfilmpreis für den besten Musik-Dokumentarfilm dotiert. Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis für einen herausragenden Nachwuchsfilm wird vom Haus des Dokumentarfilms / Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. gestiftet. Über den Deutschen Dokumentarfilmpreis in den verschiedenen Kategorien entscheiden unabhängige Jurys.Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Stefanie Zenke, Tel. 0711 929 11030, kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6027004