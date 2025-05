Hamburg/München (ots) -Der Welt-Eierstockkrebs-Tag steht vor der Tür, und mit ihm eine globale Bewegung, die unter dem Motto "No Woman Left Behind" am 8. Mai 2025 eine klare Botschaft sendet: Wir lassen keine Frau im Stich! Auch AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH beteiligen sich; sie sind Unterstützer in der Aufklärungsarbeit und Verbündete von Patientinnen mit Eierstockkrebs. Allen voran mit ihrer Informationsplattform www.wegweiser-eierstockkrebs.de vermitteln sie betroffenen Frauen hilfreiches Wissen rund um die Erkrankung. Denn wer die Diagnose Eierstockkrebs erhält, steht oft vor einem Berg aus Fragen. Der Wegweiser Eierstockkrebs bietet verständliche Informationen zu Symptomen, Diagnostik, Therapien und Nachsorge, eine Ärzt:innensuche, Tipps zu Selbsthilfegruppen sowie weiteres Informationsmaterial zum Download.WOCD2025: AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH unterstützen die AufklärungDoch das Engagement beider Unternehmen geht weit über eine Website hinaus. Mit umfangreichen Aufklärungsmaßnahmen soll das Wissen über die Erkrankung in der breiten Öffentlichkeit vertieft werden:Newsletter-Kampagne zur Aufklärung von Frauen in der Risikogruppe: Abonnent:innen der renommierten Frauenzeitschriften "BUNTE" und "Für Sie" erhalten wissenswerte Informationen rund um Eierstockkrebs. Wussten Sie beispielsweise, dass Eierstockkrebs eine von 74 Frauen betreffen kann, die Symptome meist unspezifisch sind und Ursachen vielfältig sein können?[1]Unterstützende Social Media-Aktivitäten auf den Firmenkanälen: Auf LinkedIn und Instagram werden informative Inhalte geteilt, um das Bewusstsein für Eierstockkrebs zu schärfen und zur aktiven Teilnahme an der WOCD2025-Bewegung zu motivieren. Folgen Sie diesen Kanälen für mehr Informationen:- AstraZeneca GmbH: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/astrazeneca/posts/?feedView=all) und Instagram (https://www.instagram.com/astrazeneca_germany/)- MSD Sharp & Dohme GmbH: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/posts/?feedView=all) und Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/)Brunch mit Betroffenen und Interessierten: Bereits am 26. April 2025 setzten AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH gemeinsam mit der Bauer Media Group ein starkes Zeichen für Aufklärung und Austausch. Über die Frauenzeitschrift "Meins" wurden Betroffene und interessierte Leserinnen zum Gen.WOW-Brunch in Essen eingeladen. Ziel der Veranstaltung war es, das Bewusstsein für Eierstockkrebs zu schärfen und den direkten Austausch zu fördern. Die Gynäkologin und Direktorin der Frauenklinik am Klinikum Lippe, Prof. Dr. Beyhan Ataseven, sowie eine Patientin, die sich beim Verein Gynäkologische Krebserkrankungen Deutschland e.V. engagiert, standen als Expertinnen zur Verfügung und teilten medizinische Erkenntnisse sowie persönliche Erfahrungen mit den Teilnehmer:innen. Die Veranstaltung verdeutlichte, wie wichtig offene Gespräche für die Aufklärung sind und dass jede einzelne Stimme zählt.Eierstockkrebs: Symptome ernst nehmen und Chancen nutzenEierstockkrebs stellt eine Erkrankung dar, die häufig erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird.[1] Beschwerden wie Völlegefühl, Blähungen oder ungewollte Gewichtsabnahme sind unspezifisch und können deshalb leicht ignoriert werden. Es ist von großer Bedeutung, diese Alarmsignale zu beachten, da eine zeitige Diagnose die Aussichten auf Genesung erheblich steigern kann. Jährlich sind in Deutschland über 6.700 Frauen von Eierstockkrebs betroffen[1], wobei nicht ausschließlich Frauen über 60, sondern auch jüngere Frauen unter 45 Jahren erkranken können. Neben dem Lebensalter können erbliche und hormonelle Einflüsse eine Rolle spielen.[2] Die Therapie beginnt in der Regel mit einem operativen Eingriff, dem sich fast immer eine Chemotherapie anschließt. Dank aktueller Forschung stehen mittlerweile ergänzende Behandlungsoptionen zur Verfügung, wie beispielsweise eine Therapie mit zielgerichteten Antikörpern oder eine Behandlung mit PARP-Inhibitoren, die präziser agieren und oft mit geringeren Begleiterscheinungen einhergehen können.[3]Mehr zu Eierstockkrebs unter www.wegweiser-eierstockkrebs.de.NoWomanLeftBehind WOCD2025 WorldOvarianCancerDay Welteierstockkrebstag2025Über AstraZenecaDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf www.astrazeneca.de.Über MSDBei MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, eint uns ein Ziel: Wir nutzen führende wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Bereits seit über 130 Jahren stehen wir durch die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente und Impfstoffe für Fortschritt. Unser Anspruch ist es, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen global führend zu sein - und wir entwickeln innovative Gesundheitslösungen und Wirkstoffe, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren weiter verbessern. Wir fördern Vielfalt und Inklusion in unseren Teams weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsbewusst, um allen Menschen eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.de und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/MsdDeutschland).Presseinformationen von MSD sind im Internet unter www.msd-presse.de abrufbar.Über die strategische Zusammenarbeit von AstraZeneca und MSDIm Juli 2017 gaben AstraZeneca und Merck & Co, Inc. (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt) in Kenilworth, NJ, USA, ihre globale strategische Zusammenarbeit in der Onkologie bekannt.DE-81728/05-2025[1] Robert Koch-Institut. Zentrum für Krebsregisterdaten. Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). Online unter: https://ots.de/NsPUwy [Letzter Zugriff: 29.04.2025].[2] Leitlinienprogramm Onkologie (AWMF, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe): Eierstockkrebs - Ein Ratgeber für Patientinnen. (2018) Online unter: https://ots.de/2mNKYM [Letzter Zugriff: 29.04.2025].[3] Deutsche Krebshilfe. Eierstockkrebs. Online unter: https://ots.de/54mJxO [Letzter Zugriff: 29.04.2025].Pressekontakt:Nadine FröhlingSenior Manager PR & CommunicationsAstraZeneca GmbHFriesenweg 2622763 HamburgTel.: +49 1621398625E-Mail: nadine.froehling@astrazeneca.comEllen DrechslerSenior Communication SpecialistMSD Sharp & Dohme GmbHLevelingstr. 4a81673 MünchenTel.: +49 89 4561 1428E-Mail: ellen.drechsler@msd.deOriginal-Content von: AstraZeneca, MSD SHARP & DOHME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146043/6027003