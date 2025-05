Scalable Capital konkretisiert seinen Plan für einen möglichen Börsengang. Gründer und Co-Chef Erik Podzuweit will auch danach an Bord bleiben. Auf die Frage, wann das Berliner Fintech Scalable Capital an die Börse gehen will, wich Gründer Erik Podzuweit bislang immer aus. Ein IPO schließe man nicht grundsätzlich aus, hieß es dann. Nun wird er konkreter: Im Gespräch mit der "Wirtschaftswoche" erklärt Podzuweit erstmals die Pläne des Neobrokers. "Wir ...

