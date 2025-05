Leipzig (ots) -Josef Mengele gilt als Symbol des Holocausts. Als Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in dem während der NS-Zeit mehr als eine Millionen Menschen ermordet wurden, selektierte er die Inhaftierten und führte grausame Experimente durch. 80 Jahre nach Kriegsende verfolgt eine neue Ausgabe der MDR-Reihe "exactly" die Spuren von Mengele und findet eine brisante Akte in Argentinien... - zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fvideo%2Fexactly%2Fauschwitz-arzt-mengele-wir-entdecken-geheime-polizei-akte%2Fmdr%2FY3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MS8yMDI1MDUwNTE3MDAvbWRycGx1cy1zZW5kdW5nLWV4YWN0bHktYXVzY2h3aXR6LWFyenQtbWVuZ2VsZS0xMDA&data=05%7C02%7CInes.Schulz%40mdr.de%7C5a1dfff1f32944ba764408dd8c7bc1b7%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638821185330902642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pyCeozZPUuI0tBIKwFcL2mXu38K1LOf4MGsD8JEdS0Q%3D&reserved=0); thematisiert wird die "Geheimakte Mengele" darüber hinaus bei "Fakt" am 6. Mai, ab 21.45 Uhr im Ersten.Berüchtigt ist der SS-Kriegsverbrecher vor allem wegen seiner "Forschung" an Zwillingen. Nach Kriegsende floh er nach Südamerika und wurde bis zu seinem Tod nie gefasst...80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommen nun bisher unbekannte Details über den SS-Lagerarzt ans Licht. Die Recherche von Christian Bergmann beleuchtet die Spuren von Josef Mengele und führt ihn schließlich zu einer brisanten Akte, die er in Argentinien findet. "Das hat historische Bedeutung, sehr hohe Bedeutung", schätzt Historiker Bogdan Musial die Unterlagen ein. "Diese Details zu wissen, wie es nach '45 mit ihm [weiter]ging. Das ist sehr interessant. Und das ist so präzise noch nicht untersucht."Es wird deutlich, wie gut der sadistische Nazi-Arzt im Exil geschützt war. Die Versuche der Bundesrepublik ihn damals ausfindig zu machen, waren mehr als halbherzig. Bogdan: "Wir sehen bei Mengele, dass der Wille eigentlich nicht da war [...] Das Ziel war eben, [ihn] doch nicht zu verfolgen."Die lange verschollen geglaubte Akte zu Mengele der argentinischen Polizei, auf die "exactly" bei den Recherchen stieß, wirft ein neues Licht auf die Frage, warum Mengele als einer der meistgesuchten NS-Kriegsverbrecher nie gefunden wurde...MDR-Themenschwerpunkt "Die Welt zwischen Krieg und Frieden"Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, vor 500 Jahren tobte der Bauernkrieg, seit nunmehr drei Jahren führt Russland gegen die Ukraine einen Krieg, der nach wie vor auch die Menschen in Mitteldeutschland beschäftigt. Mit seinem Themenschwerpunkt "Die Welt zwischen Krieg und Frieden" (https://www.mdr.de/presse/mdr-themenschwerpunkt_die_welt_zwischen_krieg_und_frieden-100.html) blickt der MDR 2025 zurück und thematisiert dabei die drängenden Fragen der Gegenwart: Welche Lehren ziehen wir als Gesellschaft aus der Geschichte? Die neue "exactly"-Folge reiht sich hier mit ein.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6027022