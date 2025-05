Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Der April war ein Monat der Extreme. Aber gerade solche Extremszenarien lehren, welche Grenzen dem US-Präsidenten Donald Trump gesetzt sind bei seinem Versuch, die USA innenpolitisch und in ihren Beziehungen zum Rest der Welt umzugestalten, so die Experten von UBS Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...