Munsbach (www.fondscheck.de) - Der April begann mit einem Paukenschlag, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Am 2. April habe der US-Präsident seinen Handelspartnern mit der Veröffentlichung konkreter Zolltarife klargemacht, dass seine Pläne kein Aprilscherz gewesen seien. Die schlechten Nachrichten von weitaus höheren Zöllen als erwartet hätten auf einen ohnehin schon angeschlagenen Markt getroffen. In der Folge hätten sowohl die Aktien- als auch die Zinsmärkte eine Achterbahnfahrt erlebt und sensibel auf jede Ankündigung und jeden Verhandlungsschritt reagiert. Festzuhalten bleibe, dass die jetzt laufende Verhandlungsphase nicht so gradlinig verlaufe, wie es sich die Amerikaner erhofft hätten. Ganz im Gegenteil, wirkliche Fortschritte könnten nicht vermeldet werden und im Verhältnis zu den Chinesen habe sich die Konfrontation von einem Handels- zu einem Währungskrieg ausgeweitet, in dem nicht zuletzt die fernöstlichen Treasury-Bestände als Waffe eingesetzt würden. ...

