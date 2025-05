© Foto: Unsplash

Die TeamViewer-Aktie ist am Dienstag am Ende des TecDAX zu finden. Zwar entwickelten sich die Geschäfte stark, dem Geschmack der Investoren nach aber nicht stark genug.Der Anbieter von Fernwartungssoftware verzeichnete im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg seiner Konzernerlöse. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der Umsatz von TeamViewer um 7 Prozent auf 190 Millionen Euro zu. Während die Erlöse aus dem TeamViewer-Geschäft in derselben Größenordnung von 161,7 Millionen Euro auf 172,5 Millionen Euro geklettert sind, steuerte das im vergangenen Jahr übernommene 1E ein Wachstum von 16 Prozent auf 17,8 Millionen Euro bei. Die aufgrund ihrer hohen Plan- und finanziellen Sichtbarkeit für …