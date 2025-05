Köln (ots) -Careproof, der Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung, hat im Jahr 2024 bundesweit in insgesamt 3.422 ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen Qualitätsprüfungen vor Ort durchgeführt. Damit hat die Private Krankenversicherung den entsprechend ihres Versichertenanteils geforderten Umfang von 10 Prozent aller Pflege-Qualitätsprüfungen nicht nur erneut erfüllt, sondern sogar überschritten. Dies hat das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) in seiner Bilanz der Qualitätsprüfungen 2024 dem PKV-Verband offiziell bescheinigt.Careproof übernimmt mit seinen rund 150 Qualitätsprüferinnen und -prüfern den gesetzlichen Auftrag, zusammen mit den Medizinischen Diensten der GKV alle ambulanten, teilstationären sowie stationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland zu prüfen. Die von Pflegeeinrichtungen erbrachten Leistungen und deren Qualität werden für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen übersichtlich und kostenfrei veröffentlicht. So sind sie z.B. auf der Internetseite www.pflegeberatung.de für jede einzelne Pflegeeinrichtung hinterlegt."Wir erfüllen unseren Prüfauftrag in dem Selbstverständnis, auch Partner der Pflegeeinrichtungen zu sein, sodass eine Qualitätsprüfung auf Augenhöhe erfolgen kann", betont Careproof-Geschäftsführer Frank Schlerfer. "Natürlich wird in aller Klarheit festgestellt, ob jeweils die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind. Gleichwohl wollen wir die Prüfung in vertrauensvoller Zusammenarbeit gestalten. Wir bringen die notwendige Zeit mit, um nicht nur die Räume, Arbeitsabläufe und Pflegedokumentationen einer Einrichtung zu sichten und Pflegebedürftige persönlich aufzusuchen, sondern insbesondere um unseren beratungsorientierten Prüfansatz zu leben."Die Qualitätsprüferinnen und -prüfer von Careproof sind Pflegefachkräfte mit langjähriger Berufserfahrung, sie haben Einblick in vielfältige Einrichtungen und können so über besonders vorbildliche Lösungen informieren. "Bei den geprüften Einrichtungen kommt dieser zusätzliche Service sehr gut an", berichtet Schlerfer. "Das zeigen auch die anonymisierten Feedback-Befragungen, die regelmäßig stattfinden, um wiederum die Leistungsqualität der Prüfungen zu checken.""Wir verstehen uns als Interessenvertreter der Menschen mit Pflegebedürftigkeit", unterstreicht PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. "Wir sind von der dringenden Notwendigkeit der Pflege-Qualitätskontrolle überzeugt. Wir setzen auf Transparenz in der Pflege. Das hilft insbesondere den Pflegebedürftigen bei der Auswahl der für sie geeigneten Dienste. Die PKV habe sich bewusst dafür entschieden, ihre gesetzliche Beteiligung durch eigenständige Qualitätsprüfungen mit Careproof umzusetzen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Prüfquoten erfüllen."Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail: stefan.reker@pkv.deInternet: www.pkv.deX: www.x.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/6027069