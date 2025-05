Mainz (ots) -Rassismus hat viele Gesichter, auch in der Kirche. People of Color erleben Alltagsrassismus und institutionelle Diskriminierung am Arbeitsplatz. Können Vorurteile abgebaut werden? Dieser Frage geht die Dokumentation "Kirche ohne Rassismus" am Pfingstmontag, 9. Juni 2025, um 17.30 Uhr im ZDF und am selben Tag ab 8.00 Uhr im Streaming-Portal des ZDF (http://www.zdf.de)nach. "Pfingsten feiern, den Glauben bekennen" können Christen am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, ab 9.30 Uhr im katholischen Pfingstgottesdienst, der aus der Pfarrkirche Heiliger Luzius in Göfis/Vorarlberg übertragen wird."Katholischer Pfingstgottesdienst: Pfingsten feiern, den Glauben bekennen"Was bedeutet Mut? In Göfis in Vorarlberg sprechen Bischof Benno Elbs und Festprediger Walter Juen darüber im katholischen Pfingstgottesdienst am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, ab 9.30 Uhr. Gröfis ist der Geburtsort des Seligen Carl Lampert, der 1944 für seinen Glauben starb. Die Pfarrgemeinde hält die Erinnerung an ihn lebendig, indem sie sich für Menschen einsetzt, die an den Rand gedrängt sind. Im Gottesdienst zu hören ist die "Missa Simplex X" des zeitgenössischen lettischen Komponisten Rihards Dubra, ein Werk, das das gesungene Glaubensbekenntnis in den Mittelpunkt stellt. Es musiziert der Kirchenchor St. Luzius unter der Leitung von Andreas Lampert."Kirche ohne Rassismus"Noch immer erhalten People of Color seltener Führungspositionen innerhalb von Kirchen. Immer wieder sind sie rassistischen Äußerungen ausgesetzt. People of Colour fordern mehr Beteiligung in den Kirchengremien ein und die Kirche reagiert. Die Dokumentation "Kirche ohne Rassismus" von Autorin Susanne Böhm am Pfingstmontag, 9. Juni 2025, um 17.30 Uhr im ZDF und ab 8.00 Uhr im Streaming-Portal des ZDF zeigt neue Wege, die die Betroffenen in ihren Kirchen einschlagen.Für den Seelsorger Égide Muziazia haben die diskriminierenden Beleidigungen zum persönlichen Rückzug geführt, aber auch zu einer Solidarisierung im katholischen Bistum Münster. Sarah Vecera arbeitet in einem paritätischen Missionswerk. Sie publiziert, hat einen eigenen Podcast und leitet antirassistische Workshops. Nicolas Moumouni ist Referent für interkulturelle Entwicklung in der evangelischen Nordkirche, und Priester Uchenna Aba aus Goch-Kessel bringt heute seine Tradition aus Afrika in die Arbeit als katholischer Seelsorger mit ein.KontaktBei Fragen zu religiösen Sendungen im ZDF erreichen Sie Magda Huthmann, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de oder Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/religioesethemen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenGottesdienste im Streaming-Portal des ZDF (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6027082