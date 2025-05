FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei MTU haben die Anleger am Dienstag Kursgewinne mitgenommen. Nach einem Anstieg um fast 22 Prozent binnen zwei Wochen zogen die Anleger die Reißleine, wie ein zuletzt 4,1 Prozent großer Abschlag zeigt. Gute Eckdaten zum ersten Quartal waren schon bekannt, und an den Details des Berichts gab es in ersten Stimmen nichts auszusetzen.

Die Kursverluste bei MTU gab es im Wesentlichen auch schon vor einem Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt. Grund für diesen war, dass CDU-Chef Friedrich Merz bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durchgefallen ist. Die Unsicherheit darüber zog den Dax zeitweise um fast zwei Prozent ins Minus.

Vergangene Woche hatte MTU bereits überraschend gute Eckdaten vorgelegt, aber die Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen des schwachen US-Dollar gekappt. Analystin Chloe Lemarie von Jefferies betonte nun mit Blick auf die Details einen starken Geschäftsmix mit Flugzeugbauern und erwähnte einen Anstieg im Ersatzteilgeschäft positiv. Erfreulich wertete sie auch die Entwicklung der Nettoverschuldung.

Das erste MTU-Quartal wurde von Experten als überzeugend bezeichnet - mit "starker Umsatz- und Ergebnisentwicklung", wie es Holger Schmidt von der DZ Bank auf Basis der bereits bekannten Eckdaten formulierte. MTU habe die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis übertroffen. Der berichtete freie Mittelzufluss ist laut Schmidt "mehr als doppelt so hoch wie erwartet"./tih/stw/jha/