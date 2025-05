HAMBURG (dpa-AFX) - Einer der führenden Köpfe von ChatGPT, der Norddeutsche Nicholas Turley (30), gönnt sich regelmäßig Zeit ohne Smartphone, Internet und Co. "Jedes Wochenende bin ich eigentlich ziemlich offline. Und ich glaube, da bin ich im Silicon Valley auch ein Outlier (dt.: Ausreißer), das ist eine ziemliche Workaholic-Kultur da. Aber für mich funktioniert das super", sagte Turley der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg.

Turley ist seit 2022 bei dem Unternehmen OpenAI tätig und leitet dort die Produktentwicklung für ChatGPT. Er hat den Chatbot maßgeblich mitentwickelt. ChatGPT hatte den Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst. Turley ist im schleswig-holsteinischen Itzehoe aufgewachsen und einer der Hauptredner auf dem zweitägigen OMR-Festival in den Messehallen.

Privat nutzt Nicholas Turley ChatGPT gern, um sich jeden Morgen auf den aktuellen Stand in Sachen künstliche Intelligenz bringen zu lassen und seine Gedanken und den langen Arbeitstag zu strukturieren. Zudem holt er sich Tipps beim Reparieren von Gegenständen oder zum Backen. "Wenn mir eine Zutat fehlt, hätte ich wahrscheinlich normalerweise Mama angerufen und jetzt frage ich eben ChatGPT - was auch zeitzonenmäßig einfacher ist mit San Francisco und Deutschland."

Und dennoch gibt es eine Sache, für die er niemals ChatGPT oder eine andere künstliche Intelligenz nutzen würde: "Ich mag meine Freunde. Und unterhalte mich gern mit echten Freunden. Es gibt manche, die sehen das anders. Aber für mich ist Freundschaft etwas Persönliches."/cgl/DP/jha