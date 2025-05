NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Großküchenausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sowohl die Umsätze als auch das operative Ergebnis und der Überschuss hätten etwas unter den Konsensschätzungen gelegen. Kuenne sprach von recht schwachen Zahlen, zumal die Marge deutlich unter dem Jahresziel liege. Sollten die Umsatzdynamik nicht zunehmen, werde es für das Unternehmen schwer, seine Jahresprognose zu erreichen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:59 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:59 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007010803