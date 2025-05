Frankfurt (ots) -Im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens feiert die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) eine weitere bedeutende Auszeichnung: Zum sechsten Mal in Folge wurde das Unternehmen als "Kundenchampion" ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht die kontinuierliche Spitzenleistung des Familienunternehmens in der Finanzberatung und die hohe Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden.Seit einem halben Jahrhundert überzeugt die DVAG mit ihrem einzigartigen Geschäftsmodell, das stets den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Beziehung von Mensch zu Mensch ist das Herzstück der besonderen Unternehmenskultur und das spiegelt sich in der herausragenden Beratungsqualität wider. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der DVAG bieten ihren Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Lösungen und eine umfassende Betreuung, die weit über die reine Finanzberatung hinausgeht. Das zeigt sich nun erneut in der Auszeichnung zum Kundenchampion. Mit sechs Mal Bestleistung in Folge setzt die DVAG hohe Maßstäbe für eine herausragende Kundenorientierung.Der Auszeichnung liegt eine repräsentative Onlinebefragung des F.A.Z.-Instituts, der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) und des 2Hmforum. zugrunde. Besonders erfreulich ist die Steigerung der Fanquote um drei Prozent (im Vergleich zum Vorjahr) auf nunmehr 35 Prozent. Dieses herausragende Ergebnis zeigt, dass die Kundinnen und Kunden der DVAG nicht nur zufrieden sind, sondern sich auch emotional mit dem Unternehmen verbunden fühlen. Die langfristige Kundenbindung, die die Deutsche Vermögensberatung seit Jahrzehnten auszeichnet, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor und wird durch die hohe Fanquote eindrucksvoll bestätigt. "Die Deutsche Vermögensberatung stellt sich seit vielen Jahren erfolgreich dem Wettbewerb Deutschlands Kundenchampions. Einzig entscheidend für die Auszeichnung ist die Bewertung der Kunden. Umso beeindruckender ist es, dass ein Unternehmen so konstant das hohe Niveau in der Beziehungsqualität, gemessen am Anteil der Fans halten kann. Daher ein herzlicher Glückwunsch an die Finanzcoaches der DVAG, die diesen Erfolg erst möglich machen", so Jonas Lang, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb bei 2Hmforum."Die erneute Auszeichnung als Kundenchampion ist eine herausragende Bestätigung für die professionelle Beratungsleistung unserer Vermögensberaterinnen und Vermögensberater beim Kunden sowie unsere Beratungsphilosophie. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die Nähe und die persönliche Beratung durch ihre Vermögensberaterinnen und Vermögensberater immer mehr. Diese Auszeichnung gebührt daher unseren Beraterinnen und Beratern für ihre tägliche Arbeit und ihr Engagement", so Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Vermögensberatung.Im Jubiläumsjahr blickt die DVAG unter dem Motto "50 Jahre Zukunft" optimistisch in die Zukunft und setzt weiterhin auf Innovation und Exzellenz in der Finanzberatung. Die kontinuierliche Verbesserung der Beratungsleistung und die emotionale Bindung zu den Kundinnen und Kunden bleiben zentrale Bestandteile der Unternehmensstrategie.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainNilay Bakan, Tel.: 069 2384-6379; E-Mail: Nilay.Bakan@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6027122