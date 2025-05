Mainz (ots) -Seit dem Tod Alexej Nawalnys im Februar 2024 fehlt der russischen Opposition ihr Anführer. Und es fehlt eine gemeinsame Strategie, um Machthaber Wladimir Putin Paroli zu bieten. Wie es um die russische Opposition bestellt ist, zeigt die "auslandsjournal"-Dokumentation "Nawalnys Erben - Machtlos gegen Putin", die ab Mittwoch, 7. Mai 2025, 8.00 Uhr, in Web und App des ZDF zu sehen ist. Die 28-minütige Doku von Sebastian Ehm sendet das ZDF in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 2025, ab 1.00 Uhr. Zuvor blickt am Mittwoch, 7. Mai 2025, ab 22.15 Uhr im ZDF das "auslandsjournal" mit Moderatorin Shakuntala Banerjee auf die Gedenkfeiern in Russland zum Kriegsende vor 80 Jahren und wie das in der Ukraine wahrgenommen wird. Zudem nimmt ab 22.45 Uhr "Die Spur" Sabotage und Desinformation in den Fokus, hinter der viele Russland vermuten.Die "auslandsjournal"-Dokumentation zeigt, wie zerstritten Nawalnys Erben im Ausland sind und wie machtlos in Russland. Während Oppositionelle dort gefährlich leben, kämpfen die Putin-Gegner außerhalb des Landes gegen die Bedeutungslosigkeit und teilweise auch gegeneinander. Die russische Opposition ist tief zerstritten und an gemeinsame Arbeit gegen den Kreml kaum zu denken - an eine starke Exil-Opposition ebenfalls nicht. Auf der anderen Seite stehen die, die noch im Land verblieben sind und ihre Arbeit nur noch unter größter Gefahr ausüben können. Repressalien der Staatsmacht sind an der Tagesordnung, die Gefahr einer Verhaftung allgegenwärtig.Wie Russland in diesen Tagen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gedenkt und wie vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges in der Ukraine die Rolle der Ukrainer beim sowjetischen Sieg 1945 oft übersehen wird, beleuchtet das "auslandsjournal" in der Ausgabe am 7. Mai 2025 mit den Beiträgen"Der Krieg der Großväter - Siegeskult der Russen" und "Der Krieg der Söhne - Durchhalten der Ukrainer". Weitere Themen: "Die Katholiken im Kongo - Ein Papst aus Afrika?" sowie "Der Exodus der Pflegekräfte - Manilas verlassene Kinder".Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag?Im Anschluss an das "auslandsjournal" erkundet ab 22.45 Uhr im ZDF die Doku "Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag?", wie "das System der Wegwerf-Agenten" für Unruhe sorgt. Eine Spur führt von Berlin nach Estland. Monatelang hat ein Team mit Reportern vom ZDF und der Wochenzeitschrift "Die Zeit" recherchiert, bekam Kontakt zu Geheimdiensten und erhielt brisante Informationen. Seit Monaten agieren vermutlich vom Kreml gesteuerte sogenannte Wegwerf-Agenten in Westeuropa. Eine neue Taktik: junge Männer, die als Agenten fungieren und dabei oft nicht einmal ahnen, dass sie für einen Geheimdienst arbeiten. Angeworben über verschlüsselte Kanäle wie Telegram, folgen sie Anweisungen, deren wahre Hintergründe ihnen verborgen bleiben. Der Film von Greta Buschhaus und Kai Biermann steht am Mittwoch, 7. Mai 2025, ab 18.00 Uhr in Web und App des ZDF zur Verfügung.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), ebenso zu "Die Spur" als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/diespur) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen- "Die Spur" (https://www.zdf.de/reportagen/die-spur-224) im ZDF streamenPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6027145