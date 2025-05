Berlin/Bonn (ots) -CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann plädiert dafür, noch heute einen zweiten Urnengang zur Wahl des neuen Bundeskanzlers durchzuführen. "Alle haben ein Ziel, dass es jetzt zügig geht, dass wir nicht tagelang diese Unsicherheit haben in Deutschland", erklärte Linnemann im Fernsehsender phoenix und ergänzte: "Ich hoffe, dass wir heute noch in den zweiten Wahlgang gehen und erfolgreich sind." Eine Erklärung für das Scheitern des designierten Kanzlers Friedrich Merz im ersten Wahlgang hatte auch der CDU-Generalsekretär nicht. "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet." Die Unionsfraktion stehe nach wie vor geschlossen hinter Merz. "Es gab Standing Ovations für ihn", so Linnemann über die Stimmung in einer eiligst einberufenen Fraktionssitzung. Möglicherweise habe es im Parlament den ein oder anderen Abgeordneten gegeben, der im ersten Wahlgang ein Zeichen habe setzen wollen, dies aber im zweiten Wahlgang revidiere. "Das sind keine einfachen Zeiten, auch kein einfacher Start, da darf man nicht drumherum reden", meinte der CDU-Politiker.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6027157