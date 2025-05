© Foto: Sebastian Gollnow - dpa

Rüstungsaktien brechen am Dienstag ein -wegen der gescheiterten Kanzlerwahl. Warum die politische Unsicherheit Anleger nervös macht und was jetzt auf der Kippe steht.Der gescheiterte Kanzlerwahl-Anlauf von CDU-Chef Friedrich Merz sorgt nicht nur in der Politik für Erschütterungen - auch der Aktienmarkt reagierte prompt. Besonders betroffen waren Rüstungsaktien, deren Aufwärtsdynamik zuletzt eng mit den milliardenschweren Investitionsplänen von Merz verknüpft war. Die Rheinmetall-Aktie verlor in einer ersten Reaktion bis zu 6 Prozent, bevor sich der Titel zum Mittag auf ein Minus von rund 1 Prozent einpendelte. Renk- und Hensoldt-Aktien fielen um bis zu 3,8 Prozent. Anleger befürchten nun …