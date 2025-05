Wien (www.fondscheck.de) - Der Hannoveraner Asset Manager Bantleon stellt sein Sortiment an Multi-Asset-Fonds neu auf, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 22. Mai werde der Bantleon Opportunities L (ISIN LU0337414485/ WKN A0NB6S) auf den Bantleon Changing World (ISIN LU1808872961/ WKN A2JKZA) und der Bantleon Opportunities S (ISIN LU0337413677/ WKN A0NB6N) auf den Bantleon Global Multi Asset (ISIN LU0634998545/ WKN A1JBVE) verschmolzen. Der letztgenannte Fonds werde dann zudem in "Bantleon Changing World Conservative" umbenannt. Damit stehe Anlegern die "Changing World"-Strategie künftig in zwei Risikoprofilen zur Verfügung, so der Anbieter auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE: in einer ausgewogenen (Bantleon Changing World) und einer defensiven (Bantleon Changing World Conservative) Variante. ...

