© Foto: Dall-E

Münzwurf beim Zinsentscheid am 7. Mai. Wird Jerome Powell die Märkte beruhigen oder einen neuen Kurssturz auslösen? Der Krypto-Markt reagiert vorab rot.Die Kryptomärkte stehen am Dienstag deutlich unter Druck. Während Investoren auf das richtungsweisende FOMC-Meeting am 7. Mai blicken, geraten Cardano (ADA) und XRP besonders stark unter Verkaufsdruck. Beide Coins verzeichneten Verluste von 3 Prozent, während auch andere Top-Coins wie Ethereum (ETH) (-1 Prozent) oder Dogecoin (DOGE) (-2 Prozent) schwächeln. Lediglich BNB konnte mit einem Plus von 0,9 Prozent gegen den Trend schwimmen (Stand: Dienstag, 12:30 Uhr MESZ). Der breiter gefasste CoinDesk 20 Index (CD20), der die liquidesten und …