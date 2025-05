Berlin (ots) -Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik hat heute ein Kanzlerkandidat nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen nicht die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang bekommen. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:"Mindestens 18 Abgeordnete der geplanten Koalition haben mit der Opposition gestimmt. Das ist ein Alarmsignal für die Stabilität und die Verlässlichkeit unseres Landes. Ein halbes Jahr nach dem Bruch der Ampel brauchen wir dringend wieder eine handlungsfähige Regierung. Deutschland braucht einen Aufbruch hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum, mehr Ordnung in den Sozialversicherungssystemen und der Migration.Wir Bauleute wissen: Ein Gebäude kann man nur erfolgreich bauen, wenn das Fundament stimmt. Wir fordern die Abgeordneten der geplanten Koalition auf, in einem zweiten Wahlgang das Fundament für eine erfolgreiche Regierung zum Wohle unseres Landes zu legen."Pressekontakt:Iris RabeLeiterin Abteilung Kommunikation und PresseZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420eMail rabe@zdb.deOriginal-Content von: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33001/6027238