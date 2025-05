Sugars KI-Lösung macht Verkäufer auf die besten Gelegenheiten in ihren Gebieten aufmerksam, wodurch sie ihren Umsatz steigern und ihr Soll erreichen können

SugarCRM gab heute bekannt, dass seine sales-i-Lösung nun vollständig in das Sugar Sell-Angebot des Unternehmens für die Vertriebsautomatisierung integriert ist. Damit werden Verkäufer auf Chancen aufmerksam gemacht, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind.

Sales-i wurde von SugarCRM im Jahr 2024 erworben. Die Lösung führt zu einer besseren Business-to-Business (B2B)-Vertriebsleistung, indem sie die Komplexität von Kunden-, Bestell- und Produktdaten erfasst, um Sales-Workflows und Kundenkonversationen in SugarCRM zu steuern. Dies ermöglicht es Verkäufern, zum einen Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten leicht zu erkennen und ihren Umsatz zu steigern, zum anderen Veränderungen im Kaufverhalten der Kunden wahrzunehmen und so Risikokunden zu identifizieren.

Unabhängige Branchenanalysten haben den Wert dieses Ansatzes zur Unterstützung komplexer Verkaufszyklen anerkannt. "Der Großteil der KI-Funktionalität für Vertrieb und CRM kann bis zu sechs Monate historischer Kundendaten erfordern, um Modelle zu trainieren ein Hindernis für Unternehmen, die ihr CRM wechseln möchten", sagte Stephen Hurrell, Director of Research, Office of Revenue bei ISG Research. "Sugar bringt mit sales-i ein interessantes Wertversprechen auf den Markt die Möglichkeit, sofort Mehrwert zu schaffen, indem umsetzbare Erkenntnisse aus dem Datenschatz in ERP-Systemen gewonnen werden, die auf Up- und Cross-Selling-Gelegenheiten bei Bestandskunden hinweisen."

Durch die Freilegung von Verkaufserkenntnissen aus Unternehmensdaten werden Vertriebsstrategien forciert und Wettbewerbsvorteile geschaffen.

Pennine Lubricants Ltd., ein führender Schmierstoffhersteller im Vereinigten Königreich, hat nun Einblick in Trends beispielsweise welche Kunden ihre Ausgaben reduziert haben, ein Indikator für potenzielle Abwanderung und kann diese vorausblickend weiterverfolgen.

Bei Sun State International Trucks, einem Premium-Nutzfahrzeughändler mit umfassendem Serviceangebot, verkürzen Sugar Sell und sales-i die Verkaufszyklen und sorgen für eine Produktivitätssteigerung von 10 Prozent sowie Zeitersparnisse.

Chassis Cab, ein führender DAF-Nutzfahrzeughändler in England, erzielt mit sales-i bahnbrechende Erfolge wie eine Umsatzsteigerung von 24 Prozent.

FSIoffice, das landesweit führende unabhängige Bürobedarfsunternehmen, gewinnt leistungsstarke Einblicke und Opportunity-Benachrichtigungen auf Basis des Kaufverhaltens seiner Kunden und erzielt so eine um 40 Prozent verbesserte Vertriebseffizienz.

"Jahrelang galt die '360-Grad-Sicht' auf den Kunden als Heiliger Gral für Verkäufer und CRM-Systeme. Doch was für Vertriebsteams wirklich zählt, ist die entscheidende '30-Grad-Sicht', die konkrete, greifbare Gespräche mit Interessenten und Kunden ermöglicht", sagte Zac Sprackett, Chief Technology Officer bei SugarCRM. "Unser Ziel ist es, den Vertrieb zum Helden zu machen, indem wir diesen Prozess mühelos gestalten. Das bedeutet, bestehende Informationen aus ERP-Systemen, E-Mails, Kalendern und Konferenzsoftware automatisch zu erfassen und in sofort umsetzbare Empfehlungen zu verwandeln, die Up-Selling, Cross-Selling, Link-Selling und Kundenbindung fördern, damit Vertriebsteams glänzen können."

Neben der Einführung des integrierten sales-i/Sugar Sell-Angebots hat Sugar den globalen Zugang zu seinem Produktportfolio optimiert, um die Amortisierungszeit für Unternehmen zu verkürzen. Neue Konfigurationsvorlagen vereinfachen das Onboarding von Anwendern und ermöglichen die effiziente Wiederverwendung und Paketierung von Änderungen in verschiedenen Computerumgebungen. Dank der erweiterten Sprachunterstützung in sales-i sind Anwender nun in der Lage, neue Gebiete zu erschließen und weltweit neue Wachstumschancen zu entdecken.

Darüber hinaus wird Kunden die Einhaltung von Datenschutzanforderungen und weltweite Standardisierung über Sugar durch spezielle Hosting-Ressourcen in Nordamerika, im Vereinigten Königreich sowie im EMEA- und Asien-Pazifik-Raum erleichtert.

Über SugarCRM

SugarCRM bietet Softwarelösungen, die es Vertriebsteams ermöglichen, ihr volles Potenzial zu erreichen. SugarCRM ist konzipiert, um Komplexität zu reduzieren, Chancen wahrzunehmen und das Upselling mit bereits vorhandenen Ressourcen zu steigern. Die Lösung ist ideal für komplexe, beziehungsgetriebene Branchen wie Fertigung, Großhandel und Vertrieb, die sowohl ihr Wachstum als auch intelligentere Entscheidungsprozesse vorantreiben möchten.

Tausende Unternehmen in mehr als 120 Ländern verlassen sich auf SugarCRM, um mit Klarheit zu interagieren, mit Konsequenz zu verkaufen und mit Vertrauen Geschäfte abzuschließen. SugarCRM hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und wird von Accel-KKR unterstützt.

Weitere Informationen über SugarCRM erhalten Sie unter: www.sugarcrm.com.

