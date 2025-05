Die größte Tokenisierungsinitiative dieser Art erfolgt im Vorfeld der Einführung des $MBG-Tokens und ebnet den Weg für einen regulierten digitalen Zugang zu erstklassigen Immobilienvermögen

Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivateinstitut mit Sitz in Dubai, hat eine historische Tokenisierungsvereinbarung über 3 Milliarden US-Dollar mit MAG, dem führenden Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Mavryk, einem führenden Blockchain-Innovator, unterzeichnet die bislang weltweit größte Tokenisierungsinitiative für Real-World-Assets (RWA). Die Initiative unterstreicht die bevorstehende Einführung von $MBG, dem Utility-Token, der das Herzstück des digitalen Finanzökosystems der nächsten Generation von MultiBank bildet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250505395924/de/

MultiBank Group Signs Strategic Partnership With MAG to Tokenize $3 Billion Real Estate Assets

Durch die Partnerschaft werden die hochwertigen Immobilienprojekte von MAG The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, Teil des Keturah Resort, und Keturah Reserve The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, Teil des Keturah Resort, und Keturah Reserve auf die Blockchain gebracht und über den vollständig regulierten RWA-Marktplatz von MultiBank.io für globale Investoren verfügbar gemacht. Nach der Einführung können Inhaber der RWA-Vermögenswerte täglich auf der MultiBank.io-Plattform Renditen erzielen.

Der $MBG-Token wird den Zugang, das Staking, die Zahlung von Gebühren und die Nutzung der Plattform ermöglichen und sich damit als Infrastruktur-Layer für institutionelle digitale Asset-Angebote positionieren.

Im Rahmen der Vereinbarung wird MAG seinen Bestand an Premium-Immobilien für die Tokenisierung zur Verfügung stellen, während Mavryk die Blockchain-Infrastruktur zur Unterstützung der On-Chain-Ausgabe von Vermögenswerten und DeFi-Integrationen bereitstellen wird. Die MultiBank Group wird die Einhaltung der Vorschriften, die Liquidität des Sekundärmarktes und die Plattform-Governance überwachen alles unterstützt durch die vielschichtige Funktionalität des $MBG-Tokens.

"Dies ist nicht nur ein Immobiliengeschäft es ist ein Flaggschiff-Anwendungsfall für den $MBG-Token. Durch den nahtlosen Zugang zu tokenisierten Immobilien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar wird MultiBank zur Brücke zwischen regulierten Finanzdienstleistungen und der Investitionsinfrastruktur der nächsten Generation. So machen wir Web3 real", sagte Zak Taher, Gründer und CEO von MultiBank.io.

Talal Moafaq Al Gaddah, Senior Executive Vice Chairman von MAG, sagte: "Bei MAG sind wir seit jeher von Exzellenz und der Leidenschaft für die Gestaltung der Immobilienlandschaft von morgen angetrieben. Die Partnerschaft mit der MultiBank Group ist ein Meilenstein für die Erweiterung des Zugangs zu hochwertigen Entwicklungsprojekten und die Erschließung von Liquidität über die Blockchain, bei gleichzeitiger Wahrung kompromissloser Standards in Bezug auf Transparenz und Schutz der Stakeholder."

Alex Davis, Gründer und CEO von Mavryk, kommentierte: "Diese Zusammenarbeit stellt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise dar, wie reale Vermögenswerte zugänglich sind und gehandelt werden. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen Tokenisierungs- und DeFi-Infrastruktur verwandeln wir wegweisende Entwicklungen in grenzenlose, liquide Investitionsmöglichkeiten. Gemeinsam mit MAG und der MultiBank Group legen wir den technologischen Grundstein für eine transparente, skalierbare Zukunft, in der institutionelle Vermögenswerte auf Knopfdruck verfügbar sind."

Mit einem an die Plattformumsätze gekoppelten Rückkauf- und Verbrennungsmodell und Staking-Prämien, die Anreize für ein langfristiges Engagement schaffen, bietet die MultiBank Group sowohl privaten als auch institutionellen Nutzern einen greifbaren Mehrwert. Von ermäßigten Gebühren und VIP-Stufen bis hin zu Zugang zum Launchpad und Engagement in realen Vermögenswerten der $MBG-Token wurde entwickelt, um die Teilnahme zu belohnen und die Nachfrage im Ökosystem anzukurbeln.

Die anfängliche Tokenisierung von 3 Milliarden US-Dollar ist nur der Anfang. Die Plattform ist auf eine Skalierung auf bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten ausgelegt und bildet damit die Grundlage für eine neue Ära programmierbarer Eigentumsverhältnisse und konformer digitaler Investitionen mit $MBG als Fundament.

Rechtlicher Hinweis

Die Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, sind nicht Eigentum der Ritz-Carlton Hotel Company, LLC oder ihrer Tochtergesellschaften ("Ritz-Carlton") und werden auch nicht von diesen entwickelt oder verkauft. MAG of Life FZ-LLC verwendet die Marken von Ritz-Carlton unter einer Lizenz von Ritz-Carlton, das die Richtigkeit der hierin enthaltenen Aussagen oder Darstellungen nicht bestätigt hat.

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten mit über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern und einem Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar pro Tag in den ersten vier Tagen des Aprils 2025. Die Gruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung der Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Gruppe bieten eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 für eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 70 Finanzauszeichnungen für ihre herausragenden Leistungen im Handel und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der MultiBank Group.

Über MAG

MAG ist der Immobilienentwicklungszweig der MAG Group einem multinationalen Konglomerat mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einer 46-jährigen Tradition. MAG wurde 2003 gegründet und verfügt über ein Immobilienportfolio, das von ikonischen Wohnhochhäusern und Wohnanlagen bis hin zu ultra-luxuriösen Projekten reicht, die Bio-Living- und Wellness-Konzepte integrieren und in der Region als wegweisend gelten. Mit seinem Streben nach Exzellenz gestaltet MAG weiterhin die Zukunft des urbanen Lebens und realisiert transformative Projekte, die den Lebensstil und das Gemeinschaftsleben verbessern.

Über Mavryk

Mavryk ist eine Layer-1-Blockchain, die darauf ausgelegt ist, den Besitz von Vermögenswerten zu revolutionieren, die RWA-Community zu fördern und die Tokenisierung von Vermögenswerten für die Zukunft voranzutreiben. Durch die Nutzung der RWA-Tokenisierung, DeFi-Anwendungen und einer robusten Infrastruktur möchte Mavryk die Art und Weise verändern, wie Einzelpersonen mit tokenisierten Vermögenswerten interagieren und diese nutzen. Unsere Vision ist es, durch die nahtlose Integration von RWA und DeFi eine vernetzte Netzwerkwirtschaft zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250505395924/de/

Contacts:

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191