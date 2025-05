Baden-Baden (ots) -Vierteilige Doku zum Thema Mental Health und Ketamin in der Behandlung gegen psychische Erkrankungen / ab 6. Mai 2025 in der ARD AudiothekIn Deutschland hat sich die Verschreibung von Antidepressiva seit 1990 fast verachtfacht, die Depression ist eine Volkskrankheit. Gleichzeitig warten Betroffene immer länger auf einen Therapieplatz. Kann Ketamin Abhilfe schaffen? Eingesetzt als Betäubungsmittel und beliebt als Partydroge ist Ketamin seit einigen Jahren im Fokus als Mittel gegen psychische Erkrankungen, vor allem gegen therapieresistente Depressionen. "Dr. Ketamin", eine vierteilige Storytelling-Serie für "Das Wissen", ab 6. Mai in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.Ketamin als Heilsbringer?In Deutschland wird Ketamin immer häufiger in der Therapie genutzt - obwohl es nicht zugelassen ist. Mario Scheib zum Beispiel ist Arzt und von der Wirkung Ketamins überzeugt. Seit Jahren behandelt er Patient:innen damit. Könnte der verstärkte Einsatz von Ketamin vielleicht Therapiezeiten verkürzen, mehr Menschen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung ermöglichen und somit das Gesundheitssystem entlasten? Ist Ketamin möglicherweise das Heilmittel schlechthin? Oder wird hier mit der Hoffnung vieler Betroffener Geld gemacht?"Dr. Ketamin"Host Yannic Hannebohn und sein Team haben eineinhalb Jahre lang über Ländergrenzen hinweg recherchiert und nach Potential sowie Gefahren des Mittels gefragt. In vier Folgen beleuchten sie Mythen und Fakten rund um Ketamin und berichten von ganz unterschiedlichen Interessen rund um diese Substanz. "Dr. Ketamin" ist eine Produktion von Pola.Berlin für den SWR. Autoren und Produzenten: Yannic Hannebohn und Anna Scholz. Redaktion: Juliane Ziegler und Gábor Paál. Alle vier Folgen von "Dr. Ketamin" sind ab dem 6. Mai in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/das-wissen/8758500/) und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.Fotos über ARD-Foto.de (https://ard-foto.de/)Informationen und kostenloses Bildmaterial unter: http://swr.li/dr-ketamin-partydroge-oder-heilsbringer-gegen-depressionenLink zum Podcast und RSS-Feed: https://www.swr.de/swrkultur/programm/podcast-swr-das-wissen-102.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fprogramm%2Fpodcast-swr-das-wissen-102.html&data=05%7C02%7CFelix.Oser%40swr.de%7C50ff68dbc8b245d385fe08dd8c5f7e7a%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638821063957794949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=guUg15smi5PW%2FMAT11m%2BjW48DIZshiBEK4LjjRsL87k%3D&reserved=0),Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt:Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6027283