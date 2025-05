Magdalena Rogl ist Quereinsteigerin und Führungskraft bei Microsoft. Viele würden sagen, sie ist ein Talent. Sie selbst hält sich oft für eine Hochstaplerin. Der Grund ist ihr Impostor-Syndrom. Was steckt dahinter? Du stehst mitten im Arbeitsleben und erlebst konstant Erfolge. Trotzdem zweifelst du daran, ob du wirklich gut genug bist. So geht es der Microsoft-Managerin Magdalena Rogl seitdem sie denken kann. "Welcome to the Impostor-Syndrome", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...