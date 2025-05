Wien (www.fondscheck.de) - Kathrin Michelzahn ist seit Anfang Mai als "Associate Director Financial Intermediaries Germany & Austria" für die Capital Group tätig. Das geht aus einer Mitteilung des US-Asset-Managers auf der Plattform Linkedin hervor, berichten die Experten von "FONDS professionell".Sie werde von Frankfurt aus Finanzintermediäre in Deutschland und Österreich betreuen und an Matthias Mohr berichten, der das entsprechende Team leite. ...

