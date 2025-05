Weiden (www.fondscheck.de) - Die Märkte waren im März/April geprägt von heftigen Kursbewegungen, sowohl an den Aktien-, als auch an den Renten- und an den Devisenmärken, so die Experten von Robert Beer Investment.Ausgelöst worden sei zunächst ein regelrechter Kurssturz an den Aktienmärkten durch die harten Zollankündigungen in den USA. Auch die US-Rentenmärkte seien unter Druck geraten und die Renditen seien nach oben gegangen. Gleichzeitig sei der US-Dollar gefallen und habe nachlassendes Vertrauen in die US-Politik signalisiert. Starke Schwankungen und kräftige Kurserholungen seien nach Rücknahme einiger Ankündigungen gefolgt. Jeden Tag gebe es neue News dazu und jede Menge weiterer Einflussgrößen. Als langfristig orientierter Investor sähen die Experten von Robert Beer Investment das jedoch relativ gelassen. Sie seien mit ihren Fonds sehr positiv durch die turbulenten ersten vier Monate 2025 gekommen, seien gut positioniert und würden sich auf ein ereignisreiches Jahr freuen. ...

