Der israelische Online-Broker eToro macht Ernst und bereitet seinen Börsengang in New York vor. Mit einem Emissionsvolumen von bis zu 500 Millionen Dollar und einer angestrebten Bewertung von vier Milliarden Dollar will die Social-Trading-Plattform auf dem Nasdaq Global Select Market durchstarten. Ein direkter Konkurrent von Robinhood, der in den USA bereits für Furore sorgt.Am gestrigen Montag veröffentlichte eToro erste Details seines geplanten Börsengangs. Das Unternehmen selbst bietet fünf Millionen ...

