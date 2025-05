Mainz (ots) -Die Wissenschaft hat schon auf vieles, was rätselhaft schien, Antworten gefunden. Aber kann sie auch bei existenziellen Fragen weiterhelfen? Sind wir allein im Universum? Gibt es das Schicksal? Und haben wir eine Seele? Diesen elementaren Fragen geht Prof. Harald Lesch in der neuen Staffel von "Terra X: Die großen Fragen" auf unterhaltsame Weise nach. Antworten geben drei neue Folgen ab Mittwoch, 14. Mai 2025, 10.00 Uhr, im ZDF-Streaming und im ZDF am Sonntag, 18. und 25. Mai 2025, sowie am Sonntag, 1. Juni 2025, um 19.30 Uhr.Haben wir eine Seele?Gibt es etwas im Menschen, das über den Tod hinaus weiter existiert? Lässt sich die Existenz einer Seele beweisen? In der ersten Folge der neuen Staffel "Terra X: Die großen Fragen"(Sonntag, 18. Mai 2025, 19.30 Uhr, im ZDF) will Harald Lesch genau das herausfinden und befasst sich mit wissenschaftlichen, philosophischen und religiösen Theorien zum Thema. Dabei zeigt er, wie sich die Vorstellung einer Seele über die Epochen und Kulturen hinweg verändert hat. Wie hängt die Seele mit dem menschlichen Bewusstsein zusammen? Und: Haben Tiere eine Seele? Seine Suche führt von experimentellen Versuchen über spirituelle Traditionen bis zur modernen Hirnforschung. Und auch künstliche Intelligenz soll mittlerweile bei der Suche nach der Seele helfen.Gibt es das Schicksal?Ist das Leben ein vorgezeichneter Weg, eine Kette von Zufällen oder die Summe aller getroffenen Entscheidungen? Seit Jahrtausenden suchen Menschen nach Antworten, ob in Astrologie, Religion oder Wissenschaft. Geschichten wie die von Violet Jessop, die drei Schiffsunglücke überlebt hat, obwohl sie nie Schwimmen gelernt hat, lassen Menschen an das Schicksal glauben. Auch die Naturwissenschaft scheint ebenfalls eine Art Schicksal zu kennen: die Naturgesetze. In der zweiten Folge von "Terra X: Die großen Fragen" (Sonntag, 25. Mai 2025, 19.30 Uhr, im ZDF) zeigt Harald Lesch anhand von Experimenten, philosophischen Betrachtungen und alltäglichen Erfahrungen, ob es so etwas wie ein Schicksal geben kann - oder ob der Mensch doch seines eigenen Glückes Schmied ist.Sind wir allein?Existiert außerhalb der Erde intelligentes Leben? Und was ist dran an UFO-Sichtungen? Anhänger der Prä-Astronautik sind überzeugt, dass Aliens schon längst auf der Erde gewesen sind. Sie deuten archäologische Funde wie die "Goldflieger" aus Kolumbien und den Grabstein von Palenque als Beweise für außerirdische Technologie. Die Archäologie hat jedoch andere Erklärungen. Jenseits aller Spekulation erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie wahrscheinlich außerirdisches Leben tatsächlich ist. Prof. Harald Lesch befasst sich in der letzten Folge von "Terra X: Die großen Fragen" (Sonntag, 1. Juni 2025, 19.30 Uhr, im ZDF) mit den unterschiedlichen Perspektiven auf extraterrestrisches Leben.Die Sendung wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-die-grossen-fragen-staffel-2) zu "Terra X: Die großen Fragen" im ZDF- Hier finden Sie ein Audio-Interview (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/o-toene-fuer-radiosender-und-audio-medien) mit Harald Lesch- ZDF-Streaming: "Terra X: Die großen Fragen" (https://www.zdf.de/dokus/die-grossen-fragen-mit-harald-lesch-100?staffel=1) und"Terra X" (https://www.zdf.de/terra-x)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6027314