Hannover (ots) -Künstliche Intelligenz bestimmt zunehmend unseren Alltag, doch die Entwicklerteams sind noch immer überwiegend männlich. Das Medienhaus heise (https://www.heise.de) hat im vergangenen Jahr die Initiative "Women in Tech by heise" gestartet, jetzt gibt es eine eigene Website dazu. Das nächste Event findet am 5. Juni in Hamburg zum Thema "Personal Growth" statt, die Veranstaltung wird von Huawei unterstützt."Mit 'Women in Tech' wollen wir mehr Frauen für die Welt der Technik begeistern und ihnen Orientierung bieten", erklärt Johanna Heise, Gesellschafterin von heise, die die Idee zu der Initiative hatte. 'Women in Tech' soll Expertinnen, Unternehmen und Nachwuchstalente zusammenbringen, um die IT-Branche vielfältiger und zukunftsfähiger zu gestalten.Studien belegen immer wieder: Vielfältige Teams entwickeln schneller Innovationen, lösen Probleme kreativer und entwickeln Technologien, die wirklich allen dienen. Gerade in Zeiten von KI ist es essenziell, dass diverse Teams die Technologien der Zukunft entwickeln. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Algorithmen nicht bestehende Vorurteile verstärken.Einige Veranstaltungen unter dem Label "Women in Tech by heise" sind bereits gelaufen, bei dem nächsten Event am 5. Juni im Hamburger KAI10 erwartet die Teilnehmerinnen ein spannendes Programm: Caroline Vega spricht in ihrer Keynote über Authentizität und Mut in der IT. Nilüfer Caliskan-Keserci von IBM gibt Einblicke in Mentoring und Netzwerke. In einer interaktiven Session widmet sich Coach Fenna zur Horst dem Thema Selbstbewusstsein. Dr. Lars Hewel beleuchtet das Potenzial von KI für mehr Diversität.Die limitierten 50 Gratis-Tickets sind ab sofort verfügbar. Weitere Events folgen am 20.-24. August zur Gamescom in Köln sowie am 2. September zur Horizons by heise in Hannover. "Auch Männer, die sich für mehr Vielfalt in der Tech-Welt einsetzen, sind herzlich willkommen", betont Johanna Heise.Die neue (vorerst) englischsprachige Website women-heise.tech bündelt alle Termine und Informationen rund um die Women in Tech-Events. Die Gestaltung haben die Hamburger Markenagentur Tabula Rasa und Maik Schwartz vom Rostocker heise medienwerk übernommen.