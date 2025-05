Der Online-Modehändler Zalando (DE000ZAL1111) ist mit einem beschleunigten Wachstum ins Geschäftsjahr 2025 gestartet. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im ersten Quartal um 6,5% auf 3,5 Milliarden Euro, der Umsatz legte sogar um 7,9% auf 2,4 Milliarden Euro zu. Das bereinigte EBIT erreichte 46,7 Millionen Euro, was einer Marge von 1,9% entspricht - eine Verbesserung um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal.

B2C-Bereich profitiert von erfolgreicher Saisonalität und Plus-Programm

Ein Highlight der Quartalszahlen ist die stark gewachsene Kundenbasis: Mit 52,4 Millionen aktiven Kunden erreichte Zalando einen neuen Höchststand - ein Plus von 2,9 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Das verbesserte Bonusprogramm Zalando Plus, mittlerweile in 13 Märkten verfügbar, verzeichnet bereits eine Beteiligungsquote von über 15%. Im B2C-Bereich stieg der Umsatz um 7,6%, die Profitabilität verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 1,9%. […] Weiterlesen auf www.nebenwertewelt.de

