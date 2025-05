Frankfurt am Main (ots) -Mit der neuen Kampagne "Bleib durstig" setzt Vöslauer ab 5. Mai 2025 ein starkes Zeichen für innere Stärke, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen - gemeinsam mit der Künstlerin Nina Chuba, die diese Haltung mit jeder Faser verkörpert.Mit der neuen Kampagne "Bleib durstig" unterstreicht Vöslauer, Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt, seinen Anspruch, die Markenbekanntheit zu steigern und die Position am deutschen Markt langfristig zu stärken. Im Mittelpunkt steht der neue Claim "Bleib durstig". Er transportiert weit mehr als den Wunsch nach Erfrischung. Es ist ein Mindset - ein Aufruf, neugierig zu bleiben, den Moment mit Lebendigkeit und Ausdruck zu füllen und sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufrieden zu geben. Gesicht der Kampagne ist die Künstlerin Nina Chuba, die innerhalb weniger Jahre eine der reichweitenstärksten Stimmen ihrer Generation geworden ist.Markenvision: In Bad Vöslau entsprungen - in Deutschland unverzichtbarDeutschland ist für Vöslauer ein zentraler Fokusmarkt. "Unsere Vision ist klar: Wir wollen mit Vöslauer in Deutschland unverzichtbar werden.Dafür setzen wir konsequent auf starke Markenpräsenzen, Innovationen und den intensiven Dialog mit unseren Kund:innen", so Ana Raditcheva und Raffaela Lackner-Petz, Geschäftsführerinnen der Anfang 2024 gegründeten Vöslauer Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt. Und ergänzen: "Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in Deutschland weiter auszubauen."Deutschland als WachstumstreiberDie dynamischen Entwicklungen unterstreichen den Erfolgskurs der Marke. Vöslauer wächst weiter stark im deutschen Markt: 2024 konnte das Unternehmen ein Umsatzplus von +11,8 % erzielen - deutlich über dem Wachstum des Gesamtmarkts von +8,1 %¹. Besonders erfolgreich zeigt sich das Segment Vöslauer Flavours - natürliches Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien - sowie Vöslauer Junior in der handlichen 0,33-l-Flasche, das Vöslauer zum Marktführer im Kinderwassersegment verhalf2. Außerdem ist das Unternehmen Marktführer im Mineralwasser Plus Segment3. Damit ist Vöslauer aktuell die sechst stärkste Marke im deutschen Lebensmitteleinzelhandel4.Neue Kommunikationsoffensive mit TV-KampagneMit dem Kampagnenstart am 5. Mai 2025 startet Vöslauer eine breit angelegte Kommunikationsoffensive. Neben einer starken Präsenz im Out-of-Home-Bereich setzt das Unternehmen erstmals auf eine deutschlandweite TV-Kampagne, um maximale Sichtbarkeit zu erzielen und hat dafür die perfekte Markenbotschafterin Nina Chuba gewonnen."Die Arbeit am Set hat total Spaß gemacht und ich habe mich rundum wohl gefühlt. Es ist sehr inspirierend mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten", sagt Nina Chuba."Mit 'Bleib durstig' setzen wir ein starkes Zeichen. Der Claim steht für mehr als nur Erfrischung. Er bedeutet für uns, mit Freude, Ausdruck und Mut durchs Leben zu gehen. Er steht für den Ehrgeiz, neue Horizonte zu entdecken und die Lebendigkeit zu feiern - innen wie außen", erklärt Yvonne Haider, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer.Ein starkes Zeichen auch in der Umsetzung: Die kreative Entwicklung der Kampagne erfolgte durch ein rein weibliches Kreativteam - ein klares Bekenntnis zu Empowerment und gleichberechtigtem Gestalten.Foto © Chris Heidrich(v.l.n.r.) Natasha Duursma (Director of Photography), Magda Pichler (Leitung Kommunikation, Vöslauer Mineralwasser GmbH), Nina Chuba, Yvonne Haider-Lenz (Leitung Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation, Vöslauer Mineralwasser GmbH), Ale Ruiz-Zorilla (Regisseurin), Delia Baum (Fotografin).Das Media-Kit mit sämtlichem Pressematerial kann HIER heruntergeladen werden.Wir bitte um Quellenangabe:1Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DFH, Wasser + Wasser mit Zusatz Einweg, Umsatz, Jahr 20242Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DFH, Mineralwasser ohne CO2 0,33l PET, Marktanteil Umsatz, Jahr 20243Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DFH, Mineralwasser Plus Einweg (von Vöslauer definierte Kategorie: Wasser mit Zusatz ohne Zucker und ohne Zuckerersatz), Marktanteil Umsatz, Jahr 20244Circana, LEH inkl. Discount + GAM + DFH, Wasser + Wasser mit Zusatz Einweg, Marktanteil Umsatz, Jahr 2024Über die Vöslauer Deutschland GmbHDie Vöslauer Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Vöslauer Mineralwasser GmbH, dem Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt mit Sitz in Bad Vöslau, Niederösterreich. Mit der Gründung der Vöslauer Deutschland GmbH im Jahr 2024 stärkt Vöslauer seine Präsenz auf dem wichtigsten Exportmarkt und setzt seine Wachstumsstrategie konsequent fort. Die Gesellschaft verfolgt die Vision in Deutschland unverzichtbar zu werden. Neben natürlichem Vöslauer Mineralwasser erfreuen sich insbesondere die Vöslauer Flavours - prickelndes Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien - großer Beliebtheit. Dabei steht das Unternehmen auch in Deutschland für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Produktideen.Weitere Infos: www.voeslauer.com | www.jungbleiben.com | www.repet.comjungbleiben vöslauerÜber die Vöslauer Mineralwasser GmbHDie Vöslauer Mineralwasser GmbH mit Sitz in Bad Vöslau ist mit rund 40 % Marktanteil Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt und auch im Near Water-Segment klar an der Spitze. Die Exportquote beträgt rund 20%. Ende 2023 wurde die Vöslauer Deutschland GmbH gegründet. Nachhaltigkeit steht im Zentrum: Alle PET-Einwegflaschen bestehen zu 100% aus rePET, das übrige Sortiment ist Mehrweg. Vöslauer war das erste Unternehmen mit einer 0,5 l Glas-Mehrwegflasche im Handel sowie der ersten PET-Mehrwegflasche in Österreich. Ziel der Vöslauer Nachhaltigkeitsagenda: bis 2030 28 % CO2 einsparen (vs. 2019). 