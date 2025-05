Praxisnahe Analyse zeigt, dass BluePrint® chemotherapiesensitive Tumoren vom Basaltyp unter MammaPrint®-Hochrisikopatientinnen mit HR+ HER2-Brustkrebs identifiziert und damit personalisiertere Behandlungsstrategien unterstützt

Agendia®, Inc., gab heute bekannt, dass neue Daten aus seiner laufenden FLEX-Studie auf dem bevorstehenden ESMO Breast Cancer 2025 Kongress vorgestellt werden, der vom 14. bis 17. Mai in München und virtuell stattfindet.

Die FLEX-Studie (NCT03053193) ist eine prospektive, beobachtende Brustkrebsstudie unter realen Bedingungen, die darauf abzielt, die gesamte Transkriptom-Genexpression bei Brustkrebs im Frühstadium mit klinischen Ergebnissen zu korrelieren und zu bewerten, wie genomische Erkenntnisse die Behandlungsentscheidungen bei Brustkrebs im Frühstadium beeinflussen können. In dieser Analyse untersuchten die Forscher den Einfluss von BluePrint, dem 80-Gen-Molekül-Subtypisierungstest von Agendia, auf die pathologischen Komplettremissionsraten (pCR) und die Entscheidungsfindung hinsichtlich einer Chemotherapie (CT) bei Patientinnen mit Hormonrezeptor-positiven (HR+), HER2-negativen Tumoren, die von MammaPrint als hochriskant eingestuft wurden. BluePrint stratifizierte diese Tumoren weiter in die Subtypen "basal" oder "luminal B" und lieferte so ein differenzierteres Bild der Tumorbiologie und des potenziellen Ansprechens auf die Behandlung.

Die Posterpräsentation mit dem Titel "Der Einfluss der 80-Gen-Signatur auf die pCR und die Entscheidungen zur Chemotherapie bei Brustkrebs im Frühstadium: Eine FLEX-Analyse [70P]" (A.M. Brufsky et al.) stellt die Ergebnisse der Analyse von zwei Kohorten aus der FLEX-Studie vor: eine Kohorte bestehend aus Patientinnen, die sich einer genomischen Analyse anhand einer präoperativen Kernnadelbiopsie unterzogen und eine neoadjuvante Chemotherapie mit verfügbaren pCR-Daten erhielten, und eine weitere Kohorte mit dokumentierten Chemotherapieempfehlungen von Ärzten. Die Analyse ergab, dass Patientinnen mit MammaPrint-Hochrisiko, HR+ HER2- Basal-Typ-Tumoren nach einer neoadjuvanten Chemotherapie mit höherer Wahrscheinlichkeit eine pCR erreichten als Patientinnen mit Luminal-B-Tumoren. Die Analyse zeigte auch, dass diese Basal-Typ-Tumoren insgesamt häufiger für eine Chemotherapie empfohlen wurden, häufiger mit einer neoadjuvanten Chemotherapie behandelt wurden und intensivere Therapien erhielten als Luminal-B-Tumoren. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass BluePrint umsetzbare molekulare Erkenntnisse liefert, die Ärzte zur Fundierung ihrer Behandlungsentscheidungen in der Praxis nutzen, selbst bei Patientinnen, die aufgrund ihres MammaPrint-Risikostatus bereits für eine Chemotherapie in Frage kommen.

"Diese Ergebnisse unterstreichen den Wert von BluePrint bei der Unterstützung von Ärzten bei der personalisierten Erstellung von Behandlungsplänen für Brustkrebs im Frühstadium", sagte Dr. Adam Brufsky, Professor und stellvertretender Leiter der Abteilung für Hämatologie und Onkologie am UPMC Hillman Cancer Center. "Durch die Identifizierung von Tumoren vom Basaltyp, die eher auf eine Chemotherapie ansprechen, kann BluePrint Entscheidungen über die Intensität und den Zeitpunkt der Behandlung treffen, die auf die individuelle Tumorbiologie jeder Patientin abgestimmt sind."

Titel: Der Einfluss der 80-Gen-Signatur auf die pCR und die Entscheidungen zur Chemotherapie bei Brustkrebs im Frühstadium: Eine FLEX-Analyse [70P]

: Donnerstag, 15. Mai, 12:00 Uhr MEST Ort : ICM Internationales Kongresszentrum der Messe München, Halle B0

Über Agendia

Agendia ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Präzisionsonkologie. Mit Schwerpunkt auf Brustkrebs im Frühstadium bietet Agendia zuverlässige biologische Erkenntnisse, die personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patienten und ihre Behandlungsteams ermöglichen. Die fortschrittlichen Genomanalysen MammaPrint BluePrint von Agendia ermöglichen es Ärzten, schnell den wirksamsten Behandlungsplan zu ermitteln und so das Risiko einer Unter- oder Überbehandlung zu minimieren.

Agendia wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Das hochmoderne Labor befindet sich in Irvine, Kalifornien. Unter der Leitung von weltbekannten Wissenschaftlern und Onkologen hat sich Agendia der Weiterentwicklung genomischer Erkenntnisse durch kontinuierliche Forschung verschrieben. Dazu gehört auch die bemerkenswerte FLEX-Studie die weltweit größte Datenbank mit realen Daten zum gesamten Transkriptom von Brustkrebs, die die Präzision in der Brustkrebsbehandlung revolutionieren soll. Mit modernster Technologie, Forschung und Innovation ist Agendia bestrebt, die Zukunft der Präzisionsonkologie zu gestalten und einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs zu leisten.

Über BluePrint

BluePrint® ist ein Genexpressionsprofil-Test, der die treibenden Kräfte hinter dem Wachstum eines Tumors so früh wie möglich im Verlauf der Brustkrebsbehandlung einer Frau aufdeckt, um die Behandlungsplanung zu optimieren und zu personalisieren. Als einziger molekularer Subtypisierungstest in den USA geht BluePrint® dort hin, wo die Pathologie nicht hinkommt, liefert wichtige Erkenntnisse, die Ärzten sonst möglicherweise nicht zur Verfügung stehen würden, und gibt Frauen die beste Chance, in ein Leben zurückzukehren, das nicht von Krebs bestimmt ist. BluePrint® misst die Aktivität von 80 Schlüsselgenen, die am Wachstum eines Tumors beteiligt sind, um einen Tumor als Luminal-, HER2- oder Basal-Typ zu klassifizieren, die jeweils unterschiedliche Behandlungswege erfordern. Durch die Aufdeckung der unterschiedlichen biologischen Grundlagen des Tumors einer Frau kann BluePrint® häufig falsch klassifizierte, aber hochaggressive Basal-Tumoren erkennen, sodass Frauen von Anfang an die am besten geeignete Behandlung verschrieben werden kann.

