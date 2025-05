© Foto: Tim Dennert auf Unsplash

Für die Aktie von Europas größtem Reisekonzern ist 2025 bislang kein erfolgreiches Börsenjahr gewesen. Seit dem Jahreswechsel haben die TUI-Anteile rund 17 Prozent an Wert verloren. Zeitweise lagen die Verluste sogar noch höher. Das Problem: Die Aktie befindet sich dadurch in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der trotz zwischenzeitlich guter Ansätze noch nicht geknackt werden konnte. Jetzt deutet erneut alles auf einen möglichen Richtungsentscheid hin - mit der Chance auf bis zu 100 Prozent Rendite!

Die Bullen müssen sich jetzt ins Zeug legen

Seit einigen Jahren hoffen Anlegerinnen und Anleger auf eine Trendwende der TUI-Aktie. Trotzdem sich der Konzern vom Corona-Schock gut erholen und vom Staat gewährte Darlehen bereits zu zurückzahlen konnte, kommen die Anteile kaum Fleck.

In den vergangenen Jahren wurde das Kursgeschehen von einer breiten Range zwischen 4,50 und 8,80 Euro mit einem Wechsel von Auf- und Abwärtstrends dominiert. Gegenwärtig sind wieder einmal die Bären am Ruder. Doch geschlagen geben sollten sich die Bullen nicht, denn genau jetzt kommt es auf ihre Käufe an.

Es sah zwischenzeitlich wirklich nicht gut aus

Nach einer steilen Erholung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres, legte die Aktie zum Jahreswechsel eine wohlverdiente Kurspause ein. Bis in den Februar hinein, deutet nichts auf Gefahr hin, doch die Käuferinnen und Käufer verpassten es, die Marke von 8,50 Euro zu überwinden. Daraufhin fiel die Aktie per Kurslücke unter die 50-Tage-Linie und aus einer Zwischenkorrektur wurde ein neuer Abwärtstrend.

Dieser führte TUI rasch auch unter die 200-Tage-Linie. Diese konnte zwar zwischenzeitlich zurückerobert werden, doch die zuvor als Unterstützung dienende 50-Tage-Linie fungierte nun als Widerstand. Die Folge war ein weiter Abwärtsimpuls bis an das aktuell gültige Jahrestief bei 5,36 Euro - einem Kurs nur wenige Prozent oberhalb des Tiefs aus dem vergangenen Jahr.

Diesen Warnschuss haben die Käuferinnen und Käufer gebraucht

Das rüttelte die Bullen wach, denen in den vergangenen Wochen gemeinsam mit dem deutschen Aktienmarkt ein starker Konter und eine kräftige Erholung gelang. Dadurch konnte nicht nur der Unterstützungsbereich bei 6,50 Euro, sondern auch die 50-Tage-Linie zurückerobert werden. Allerdings dient jetzt die 200-Tage-Linie als Widerstand.

Kann diese jedoch überwunden werden, dürfte das den Wechsel in einen neuen Aufwärtstrend markieren. Ein solcher wird schon jetzt durch den Trendstärkeindikator MACD angezeigt, dem ein Vorzeichenwechsel und der Sprung über die Nulllinie gelungen ist.

Das ist jetzt die Gelegenheit für eine Trendwende

Eine leichte Aufgabe wird das Überwinden der 200-Tage-Linie jedoch nicht, denn hier liegt an der 7-Euro-Marke gleichzeitig ein Horizontalwiderstand. Außerdem erreicht die Aktie diesen Preisbereich mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) leicht überkauft.

Das könnte zunächst einen Pullback bedeuten, ehe die Luft für einen zweiten Anlauf vorhanden ist. Als mögliche Rücklaufmarke dürfte die 50-Tage-Linie fungieren. Grundsätzlich stehen die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch nach oben jedoch gut.

Diese These stützt sich neben dem verbesserten MACD und dem sogar etwas zu starken RSI auf die anhaltenden bullishen Divergenzen in den beiden Indikatoren. Trotz anhaltender Kursverluste in der Aktie liegen in RSI und MACD eine Reihe höherer Hochs vor. Solche Divergenzen kündigen Trendwenden oft einige Wochen bis Monate im Voraus an.

Fazit: Aufwärtschancen überwiegen - jetzt für eine Verdopplung nutzen!

Damit überwiegen in der TUI-Aktie mittelfristig die Chancen steigender Kurse diejenigen fallender Notierungen. Anlegerinnen und Anleger sollten daher die Long-Seite bevorzugen und sich auf die Lauer nach geeigneten Einstiegszeitpunkten - und hierfür geeigneten Instrumenten machen.

Die Chance auf eine Verdopplung des Einsatzes bietet der Discount-Optionsschein MJ7E2E. Dieser ist aufgrund der überdurchschnittlichen Volatilität der Aktie herkömmlichen Optionsscheinen oder KO-Zertifikaten vorzuziehen.

MJ7E2E verfügt über einen Basispreis von 6,50 Euro und eine Kappungsgrenze von 7,50 Euro. Notiert die TUI-Aktie zum Laufzeitende am 19. Dezember bei 7,50 Euro oder darüber, gewährt der Discount-Call einen Auszahlungsbetrag von einem Euro, das entspricht einer Maximalrendite von knapp 100 Prozent. Für Kurse zwischen 6,50 Euro und 7,50 Euro erhalten Anlegerinnen und Anleger einen anteiligen Auszahlungsbetrag:

Doch Vorsicht: Sollte die TUI-Aktie zum Laufzeitende unter 6,50 Euro notieren, verfällt MJ7E2E wertlos, es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollten Anlegerinnen und Anleger einen Verkauf der Position erwägen, sollte die Aktie schon zuvor nachhaltig unter diesen Unterstützungsbereich fallen.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.