DJ Bundestag stimmt erneut über Merz' Kanzlerkandidatur ab

DOW JONES--Der Deutsche Bundestag wird am Dienstag erneut über die Wahl des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz zum Bundeskanzler abstimmen. Dafür votierte das Gremium am Dienstagnachmittag. Der Wahlvorgang hat unmittelbar begonnen, es wird erneut geheim gewählt. Merz muss 316 von insgesamt 630 Stimmen erreichen. Im ersten Wahlgang am Mittag hatte Merz diese Mehrheit um sechs Stimmen verfehlt.

May 06, 2025 09:44 ET (13:44 GMT)

