Infolge der Krise am Immobilienmarkt sind auch an der Nordseeküste die Preise in den vergangenen zwei Jahren gesunken. Wie sich die Kaufpreise für Einfamilienhäuser zuletzt entwickelt haben, zeigt eine aktuelle Analyse des Immobilienmaklers VON POLL IMMOBILIEN. Infolge der geopolitischen und wirtschaftlichen Lage in den vergangenen zwei Jahren haben die Immobilienpreise auch in vielen Regionen an der Nordseeküste gesunken. Doch wie sieht es aktuell aus? Die VON POLL IMMOBILIEN Experten haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...