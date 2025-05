Nach den gestern Abend veröffentlichten Zahlen geht es heute zum Handelsbeginn in den USA für die Palantir-Aktie zunächst rund 13,7 Prozent abwärts auf 106,82 Dollar. Dabei waren die Zahlen durchaus stark. Der Umsatz lag über der Konsensschätzung der Analysten. Nun haben erste Analysten großer Banken reagiert und ihre Schätzungen angepasst.Dass die Aktie heute fällt, dürfte vor allem an Gewinnmitnahmen liegen. Palantir ist weiterhin extrem teuer bewertet. Da reicht ein Haar in der Suppe. Konkret: ...

