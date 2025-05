Am Ende hat er es doch geschafft: Friedrich Merz wurde am Dienstag im zweiten Anlauf zum 10. Bundeskanzler gewählt. Nachdem der CDU-Chef im ersten Anlauf überraschend gescheitert war, sicherte er sich im 2. Wahlgang 325 Ja-Stimmen. Für die absolute Mehrheit nötig wären nur 316 Ja-Stimmen gewesen. Damit steht fest: Friedrich Merz ist Kanzler. Der DAX springt nach oben.Noch am Morgen war Friedrich Merz mit lediglich 310 der erforderlichen 316 Ja-Stimmen knapp an der Wahl zum Kanzler gescheitert - ...

