© Foto: Zoonar | Andrii Yalanskyi - picture alliance

Der bei ausschüttungsorientierten Investoren beliebte US-REIT ist zufriedenstellend ins Jahr gestartet. Vor allem in Europa will Realty Income künftig kräftig investieren.Das Börsenjahr ist für Realty Income - aufgrund seiner Eigenschaft als sogenannter Monatszahler besonders bei Dividendenanlegerinnen und -anlegern beliebt - bislang unspektakulär verlaufen. Trotz des zwischenzeitlichen Gegenwinds sowohl durch den Gesamt- als auch den Anleihenmarkt konnte sich die Aktie aber um immerhin knapp 7 Prozent steigern - und den US-Gesamtmarktindex S&P 500, der im selben Zeitraum -4,1 Prozent verloren hat, damit outperformen. Am Montagabend hat die US-Immobilieninvestitionsgesellschaft (REIT) ihre …