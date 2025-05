DJ Friedrich Merz im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt

DOW JONES--Der Deutsche Bundestag hat den CDU-Politiker Friedrich Merz in einem zweiten Wahlgang zum neuen Bundeskanzler gewählt. Er tritt die Nachfolge von Olaf Scholz (SPD) an. Merz erhielt bei diesem zweiten Durchgang 325 Stimmen. Die schwarz-rote Koalition verfügt mit 328 Sitzen im Bundestag über eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Drei Stimmen waren ungültig. Zur Wahl des Regierungschefs war die absolute Mehrheit von 316 Stimmen der 630 Bundestagsabgeordneten nötig. Beim ersten Durchgang hatte Merz mit lediglich 310 Stimmen diese absolute Mehrheit verfehlt. "Ich bedanke mich für das Vertrauen und nehme die Wahl an", sagte Merz.

Er ist der zehnte Regierungschef in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Merz ist mit drei zentralen Herausforderungen konfrontiert: Er muss die deutsche Wirtschaft wieder ankurbeln, die zum Wachstumsschlusslicht in Europa geworden ist, die Einwanderungskrise beenden, die die europäische Politik vergiftet hat, und eine Beziehung zum US-Präsidenten Donald Trump aufbauen.

Das Scheitern im ersten Wahlgang hat unterstrichen, dass Merz nur über eine knappe Mehrheit im Bundestag verfügt. Dies vergrößerte die Zweifel daran, dass die neue Regierung die durchgreifenden Wirtschaftsreformen in Angriff nehmen und auch durchsetzen kann, die die deutsche Wirtschaft benötigt. Die Probleme bei der Kanzlerwahl führten auch mit Blick auf die Außenpolitik zu Bedenken, denn Herausforderungen wie etwa der russische Krieg in der Ukraine erfordern eine geschlossene Koalition.

