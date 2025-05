Baar (ots) -Mit steigenden Temperaturen wächst auch das Bedürfnis nach effektivem Hitzeschutz in den eigenen vier Wänden. Die Schweizer Firma Vorhangbox zeigt, wie moderne Fensterbekleidung weit mehr sein kann als nur Dekoration - nämlich funktionaler Schutz mit Stil.Ob Plissees, Rollos oder klassische Vorhänge (https://www.vorhangbox.ch/s/massvorhaenge/) - bei Vorhangbox findet sich für jede Wohnsituation die passende Lösung. Besonders gefragt sind aktuell hitzereflektierende Plissees und spezielle Vorhangstoffe, die Sonnenstrahlen effektiv abwehren und Räume angenehm kühl halten. Dabei müssen Kunden keine Kompromisse bei Design und Wohngefühl eingehen: Die Produkte überzeugen mit zeitgemäßer Ästhetik und hochwertiger Verarbeitung.Ein besonderer Vorteil: Vorhangbox bietet nicht nur einen umfangreichen Onlineshop, sondern auch persönliche Heimberatungen vor Ort sowie Ausstellungen in Bern, Baar und St. Gallen. Wer professionelle Unterstützung für grössere Projekte sucht, kann zudem auf das spezialisierte Architektur & Objektteamzurückgreifen.Verbindung von Handwerk und digitaler LösungVorhangbox ist auf die Fertigung von Massvorhängen, Plissees und Rollos spezialisiert. Das Unternehmen kombiniert digitale Prozesse mit handwerklicher Fertigung und setzt auf passgenaue textile Lösungen. Seit der Gründung im Jahr 2015 haben bereits über 75'000 Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz bei Vorhangbox bestellt.Weitere Informationen zum Sortiment, zum neuen Standort sowie zu Beratungsangeboten sind unter www.vorhangbox.ch abrufbar.Pressekontakt:Simon Stöckli041 501 65 31simon.stoeckli@isenzio.comisenzio AGRathausstrasse 146340 BaarOriginal-Content von: vorhangbox.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061802/100931137