Hannover (ots) -Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat Friedrich Merz zu seiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gratuliert. In ihrem Gratulationsschreiben wünscht sie Merz, dass sein Gottvertrauen, seine Beharrlichkeit und Geduld, die ihn auf seinem politischen Weg geprägt haben, im Regierungshandeln stärken mögen."Ich wünsche Friedrich Merz, dass er bei der Ausübung seines Amtes spürt: Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist hilfreich, wenn man in schwierigen innen- und außenpolitischen Zeiten Bundeskanzler ist", so Kirsten Fehrs. "Ich hoffe sehr, dass in dieser Situation alle demokratischen Kräfte das Wohlergehen der Menschen in unserem Land und die Zukunft unserer Demokratie gemeinsam im Blick haben und gestalten. Demokratie braucht den Streit - aber noch mehr braucht sie jetzt die Bereitschaft zur Verständigung und Zusammenarbeit."Für den Beginn seiner Kanzlerschaft wünschte Fehrs dem Bundeskanzler "viel Kraft und Gottes Segen."Hannover, 6. Mai 2025Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6027466