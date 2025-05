FRANKFURT (dpa-AFX) - Die holprig verlaufene Wahl von Friedrich Merz zum deutschen Bundeskanzler hat die deutschen Anleihen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Dienstag um 0,06 Prozent auf 130,90 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,54 Prozent.

CDU-Chef Friedrich Merz ist im zweiten Anlauf im Bundestag zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Im ersten Wahlgang hatten ihm überraschend sechs Stimmen gefehlt. Das war in der Geschichte der Bundesrepublik in der Form ein Novum: Noch nie war nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag durchgefallen. Am Anleihemarkt sorgte das Geschehen kaum für Verunsicherung und die Kursausschläge hielten sich in Grenzen.

"Mit der Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler hat der Bundestag heute entscheidende Weichen gestellt", kommentierte Marion Mühlberger, Volkswirtin bei Deutsche Bank Research. "Wenn die neue Regierung nun ihr 100-Tage-Programm mit den dringend benötigten Entlastungen für die deutsche Wirtschaft zügig auf den Weg bringt, wird schnell in den Hintergrund rücken, dass es zweier Anläufe für die Wahl zum Kanzler bedurfte."/jsl/he