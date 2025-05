Leipzig (ots) -Erstmals in der bundesdeutschen Geschichte ist die Wahl eines Bundeskanzlers nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen im ersten Wahlgang gescheitert. Friedrich Merz benötigte einen zweiten Anlauf, um zum neuen Bundeskanzler gewählt zu werden.Wie geht es nun weiter? Was sagen die Bürgerinnen und Bürger zur Lage? Wie reagiert die krisengeschüttelte Wirtschaft in der Region?"Fakt ist!" analysiert mit Politikern und Experten aus Mitteldeutschland die außergewöhnliche Situation und schaut nach vorn. Zu sehen ist der MDR-Talk aus Magdeburg am Mittwoch (07.05.) ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Livestream auf mdr.de.Moderatorin Anja Heyde diskutiert mit folgenden Gästen:- Elisabeth Kaiser (SPD), Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland,- Sven Schulze (CDU), CDU-Präsidiumsmitglied und Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt,- Tino Chrupalla (AfD), Fraktionsvorsitzender im Bundestag, sowie- Kristin-Marie Schwietzer, MDR-Hauptstadtkorrespondentin.Bürgerreporter Stefan Bernschein spricht mit Bürgerinnen und Bürgern aus der MDRfragt-Gemeinschaft sowie mit Vertretern aus der Wirtschaft. Auch im Live-Chat auf mdr.de können sich Userinnen und User wieder an der Diskussion beteiligen.Pressekontakt:Thomas Ahrens, MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel. (0391) 539 21 21.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6027472