© Foto: AXINO Capital

Der Goldpreis hat mit 3.500 US-Dollar pro Unze ein neues Rekordhoch erreicht. Jan Willhöft von Axino Capital erklärt bei wO TV, warum Gold im Umbruch des Finanzsystems zur Sicherheitswährung wird.Für Willhöft ist dieser Trend hin zum Edelmetall kein Zufall. Bei wallstreetONLINE TV spricht er von einem tiefgreifenden Wandel im globalen Geldsystem. "Gold ist der Anker in einer Welt, in der Papiergeld an Vertrauen verliert", sagt der Rohstoffexperte. Zentralbanken - allen voran China - kaufen massiv Gold, während Investoren angesichts schwächelnder Währungen und geopolitischer Risiken umschichten. Besonders in China verlagert sich Kapital aus dem Immobiliensektor zunehmend in Edelmetalle. Das …