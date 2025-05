Krypto News: Solanas DApps machten im April wieder über 162 Millionen $ Gewinn

Im April 2025 stellte das Solana-Ökosystem erneut seine Stärke unter Beweis: Dezentrale Anwendungen auf der Solana-Blockchain generierten über 162 Millionen $ Gewinn. Zudem war Solana in Sachen Revenue im April im Vergleich zu allen anderen Layer-1- und Layer-2-Blockchains wieder die erfolgreichste Blockchain im Krypto-Markt. Doch was bedeutet dies für den Kurs von SOL?

Das Solana Netzwerk scheint im Vergleich zu anderen Chains weiter an Relevanz zu gewinnen

Der Solana-Coin hat in den letzten Monaten ja eine volatile Zeit durchgemacht. Von einem Allzeithoch bei 294,33 $ ging es auf Tiefststände von zwischenzeitlich nur noch 100 $ abwärts. Darauf folgte nun im Verlauf des letzten Monats jedoch bereits wieder eine starke Erholung, die Solana zwischenzeitlich wieder über 150 $ ansteigen ließ.

Im Angesicht all dieser Volatilität hat das Solana-Netzwerk jedoch offenbar nicht an Attraktivität für seine Nutzer und Entwickler verloren. Das geht aus aktuellen Daten des Analyseunternehmens DeFiLlama hervor. Laut diesen haben allein Solana-DApps im April wieder über 162 Millionen $ an Gewinn generieren können. Der Großteil dieses Gewinns geht dabei auf die App Pump.fun zurück, wobei auch weitere Apps wie Axiom, Phantom und Co. zweistellige Millionengewinne generieren konnten.

LATEST: Solana DApps generated over $162 million in revenue during April. pic.twitter.com/e9dmsbpO87 - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 5, 2025

Das macht deutlich, wie profitabel das Solana-Netzwerk im Generellen ist. Vor allem die darauf aufbauende App Pump.fun generierte in den letzten Monaten ja extrem viel Umsatz. Obwohl dieser nun bereits wieder rückläufig ist, wurden im Jahr 2025 bisher bereits über 294 Millionen $ in Fees generiert. Das ist mehr als das gesamte Ethereum-Netzwerk verdient hat. Selbiges konnte durch Fees seit Jahresbeginn nur 249 Millionen $ generieren.

NEW: PumpFun generated $294 million in fees so far in 2025, surpassing Ethereum's $249 million. pic.twitter.com/xIyBhMESj8 - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 5, 2025

Aus den Daten von DeFiLlama geht zudem laut Cointelegraph auch hervor, dass Solana in Sachen Revenue im April wieder vor allen anderen Layer-1- und Layer-2-Blockchains im Krypto-Markt lag. So machte Solana 41,72 % des gesamten Network Revenue aus und liegt damit weit vor den Plätzen zwei und drei. Die werden von Tron mit 24,56 % und Ethereum mit 16,4 % belegt.

NEW: Solana led all L1 and L2 chains in revenue generation for April. pic.twitter.com/0ghff3oMYV - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 5, 2025

Als wäre das alles noch nicht genug, geht aus aktuellen Daten auch hervor, dass im April knapp eine halbe Milliarde $ an Assets von anderen Blockchains zu Solana transferiert wurde. Es zeigt sich also, dass das Solana-Ökosystem lebt, wächst und derzeit im Vergleich zu anderen Blockchains beliebter zu sein scheint als je zuvor.

So könnte es jetzt für SOL weitergehen

Das lässt natürlich die Frage aufkommen, ob sich ein Investment in Solana auch heute noch lohnen könnte. Grundsätzlich sehen viele Analysten den Coin als stark unterbewertet an, und viele halten eine Rallye von SOL auf neue Allzeithöchststände für möglich. Schließlich liegt der Coin derzeit circa 50 % unter seinem Allzeithoch und hat eine Marktkapitalisierung von "nur" 74,7 Milliarden $. Das ist circa ein Drittel der Marktkapitalisierung von ETH, während die Nutzung des Netzwerks in vielen Bereichen bereits Ethereum übertrifft.

Zudem stehen für Solana im weiteren Jahresverlauf möglicherweise noch die potenzielle Einführung von eigenen Spot-ETFs an, die es dann auch institutionellen Investoren ermöglichen würden, Solana zu kaufen. Das alles könnte die Kaufnachfrage natürlich deutlich steigern. Und zudem könnte Solana aufgrund der vielen Meme-Coins, die auf der Blockchain aufbauen, natürlich auch zu den stärksten Profiteuren einer erneuten Meme-Coin-Rallye gehören.

Quelle: Coinmarketcap.com

Allerdings gibt es auch Faktoren, die gegen solch starke Solana-Rallyes in Zukunft sprechen. Schließlich ist der Supply von SOL im Vergleich zu anderen Kryptowährungen wie beispielsweise BTC nicht limitiert und theoretisch unbegrenzt. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass bei steigender Marktkapitalisierung der Kurs nicht im gleichen Ausmaß mitsteigen muss.

Grundsätzlich hat das Netzwerk an sich jedoch weiteres starkes Wachstumspotenzial. Neben einem Investment in SOL direkt interessieren sich viele Anleger daher derzeit vor allem auch für den Kauf von Coins, die auf Solana aufbauen oder das Solana-Netzwerk sinnvoll erweitern möchten.

SOLX stellt interessante Option für alle Solana-Bullen dar

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Call stellt dabei heute unter anderem SOLX dar. Das ist die junge Kryptowährung des neuen Krypto-Projektes Solaxy. Selbiges will Utility für Solana schaffen und die erste eigene Layer-2-Lösung für das Netzwerk entwickeln. Schließlich ist Solana zwar extrem beliebt, doch genau das führte in der Vergangenheit bereits häufig zu Netzwerküberlastung und sogar schon zu Netzwerkausfällen.

Quellle: Btcbulltoken.com

Eine eigene Layer-2-Lösung könnte hier Abhilfe schaffen, indem dann in Zukunft Transaktionen auf die Soaxy Blockchain ausgelagert werden könnten. Das würde die Main Chain von Solana entlasten und könnte Solaxy so zu einem wichtigen Bestandteil des Solana-Ökosystems machen, falls die Entwickler ihre Vision umsetzen können und das Projekt von Solana adaptiert wird.

Jetzt in BTCBULL investieren

Die Utility könnte dann wiederum auch der eigenen Kryptowährung SOLX zugutekommen. Das mögliche Wachstumspotenzial, was damit einhergeht, haben bereits viele Anleger interessant erkannt. Sie nutzen die Chance, SOLX gerade noch über die offizielle Website von Solaxy zu einem rabattierten Kurs im Presale zu kaufen. Hier wird der Coin gerade noch zum Preis von 0,001716 $ angeboten und bis heute kam hier bereits über 33,4 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Die im Presale erworbenen Coins können zudem auch im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 120 % gestaked werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.