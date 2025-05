Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Mai 2025, hat die Regierung Thomas Banzer zum neuen Leiter des Amts für Strassenverkehr (ASV) bestellt. Thomas Banzer folgt auf Otto C. Frommelt, der im August 2025 seinen Ruhestand antreten wird.Der diplomierte Betriebswirtschafter HF absolvierte seine Ausbildung an der KS Kaderschule St. Gallen. Thomas Banzer verfügt über breite Führungserfahrung in Verwaltung, Wirtschaft und Politik. Seit Februar 2023 war Thomas Banzer CEO der Alpin Royal AG und verantwortete dort unter anderem die Bereiche Finanzen, Administration, Personal und Compliance. Zuvor war er Chief Operating Officer und stellvertretender CEO der LIE2 AG (Casino 96). Sein beruflicher Werdegang führt Thomas Banzer nun zurück zur Liechtensteinischen Landesverwaltung. Bei der Motorfahrzeugkontrolle war er zwischen 2003 und 2012 tätig, zuletzt als stellvertretender Amtsleiter.Thomas Banzer ist verheiratet, Vater eines Kindes und lebt in Balzers.Pressekontakt:Liechtensteinische LandesverwaltungThomas Kind, Leiter Amt für Personal und OrganisationT +423 236 66 45Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100931140