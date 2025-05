NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,01 Prozent auf 111,08 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,35 Prozent.

Dem US-Anleihemarkt fehlte es an klaren Impulsen. Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die an diesem Mittwoch ansteht. Die Fed wird voraussichtlich ihre Zinsen nicht verändern. Die Entscheidung steht unter besonderen Voraussetzungen. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den US-Notenbankchef immer wieder heftig angegriffen und Zinssenkungen gefordert. Spannend dürfte werden, wie Jerome Powell darauf in der Pressekonferenz reagieren wird./jsl/he