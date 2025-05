Hamburg (ots) -Zwischen Großstadttrubel, Hafengeburtstag und digitalem OMR-Festivalgetümmel bietet Neudorff in diesem Jahr eine außergewöhnliche Pause: Mit einer liebevoll begrünten Rikscha bringt der Pionier für nachhaltige Gartenprodukte ein Stück Natur direkt in die Straßen Hamburgs- eine fahrende Oase, die Entspannung, Nachhaltigkeit und Inspiration vereint. Vom 05. bis 07. Mai pendelt die Rikscha zwischen den Messehallen und der Innenstadt - ideal für OMR-Besucher, die kurz durchatmen möchten. Vom 08. bis 11. Mai fährt sie weiter Richtung Landungsbrücken - mitten durch das Herz der Stadt, mitten hinein ins Hafengeburtstags-Geschehen. Wer Platz nimmt, darf sich kostenlos chauffieren lassen - ganz spontan, ganz entspannt. Und dabei erleben, wie gut sich Natur auch im Großstadtdschungel anfühlen kann.Natur to go - die Rikscha als grüne Botschafterin"Die Neudorff-Rikscha ist mehr als ein Verkehrsmittel: Sie ist eine Einladung, sich mitten im Alltag bewusst eine Pause zu gönnen. Eine kurze Fahrt wird zur kleinen Flucht aus dem hektischen Tempo der Stadt - mit einem klaren Signal: Natur tut gut. Und sie kann überall wirken, selbst zwischen Messestress und Stadtverkehr", sagt Lena Sohnrey, Team Lead Brand Management.Als mobile Verlängerung des OMR-Auftritts des mittelständischen Familienunternehmens bringt die Rikscha das Thema Nachhaltigkeit direkt auf die Straßen Hamburgs. So zeigt W. Neudorff GmbH KG, dass ökologisches Denken nicht an der Messehalle endet - sondern dort beginnt, wo Menschen leben, sich bewegen und entspannen möchten. Und bietet den Menschen die Möglichkeit, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu betrachten.Mitmachen lohnt sich: Social-Media-Gewinnspiel ab 08. MaiAb dem 08. Mai gibt es zusätzlich einen besonderen Anreiz für alle Mitfahrenden: Wer seine Fahrt in den sozialen Medien teilt, Neudorff taggt und die Rikscha in Szene setzt, hat die Chance auf ein attraktives Neudorff-Produktpaket - eine grüne Belohnung für eine entspannte Fahrt.Digitale Gartenhilfe inklusiveAuch technik-vernarrte Pflanzenfans kommen auf ihre Kosten: In der Rikscha befindet sich ein QR-Code zur kostenlosen Neudorff Garten-App. Sie hilft dabei, Pflanzen besser zu verstehen und zu pflegen - mit konkreten Tipps, Erinnerungen und einer KI-gesteuerten Pflanzendiagnose. So verbindet Neudorff Natur und Innovation - ganz im Sinne eines nachhaltigen, digitalen Lebensstils.Über NeudorffSeit über 170 Jahren steht Neudorff für nachhaltige Gartenpflege, natürliche Rohstoffe und zukunftsfähige Lösungen. Mit der Rikscha-Aktion in Hamburg setzt das Unternehmen ein lebendiges Zeichen dafür, wie Natur, urbane Mobilität und bewusster Lifestyle miteinander verschmelzen können. Ob Balkon, Fensterbank oder Garten - Neudorff inspiriert dazu, die Kraft der Natur in den Alltag zu integrieren.Fahrzeiten auf einen Blick05.-07. Mai: Messehallen - Innenstadt08.-11. Mai: Innenstadt - LandungsbrückenTäglich zwischen 10:00 und 18:00 UhrGratis, grün und gut gelaunt - einfach einsteigen, mitfahren und die Natur genießen.Pressekontakt:Benjamin KolthoffTel.: +49 40 853760-15E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.punkt-pr.dewww.punkt-digital.dewww.punkt-employerbranding.dewww.punkt-csr.deAmtsgericht Hamburg, HRB 47 706Geschäftsführer: Siegmund Kolthoff, Benjamin KolthoffUst.-IdNr.: DE118591845Original-Content von: Neudorff, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109020/6027491