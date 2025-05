Stuttgart (ots) -Einen Eintrag hat Merz in den Geschichtsbüchern auf jeden Fall. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist jemand bei der Kanzlerwahl im ersten Wahlgang gescheitert. Die Menschen in der Bundesrepublik waren immer stolz darauf, dass ihr politisches System mit höchster Verlässlichkeit arbeitet. Die Jahre des chaotischen Ampelstreits haben diese Sicherheit angekratzt. Das, was am Dienstag im Bundestag geschehen ist, tut es auch. Auch wenn Merz im zweiten Wahlgang gewählt worden ist, hat er eine dicke Schramme abbekommen. Der Alltag muss zeigen, wie stabil die schwarz-rote Mehrheit ist. Durch den Erfolg der Rechtsextremisten in Wahlen ist die Demokratie in Deutschland bedroht wie seit der Weimarer Republik nicht mehr. Werden die Parteien der demokratischen Mitte diese Herausforderung bestehen? Das ist eine Frage, die weit über das Schicksal von Friedrich Merz hinausreicht.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6027493