Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt immer mehr Routinearbeiten in der Finanzbranche und macht damit etablierte Kompetenzprofile überflüssig. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Beschäftigten, die Systeme nicht nur bedienen, sondern kritisch hinterfragen. "Wir stehen am Beginn eines Wandels, welche Typen in der Finanzwelt gefragt sind und Erfolg haben", sagt Stephan Blohm, Verwaltungsrat beim Finanzdienstleister securities.lu. KI ersetzt keine Menschen - sie verändert, wen man braucht. Wo früher spezialisierte Fachkräfte unersetzlich waren, sind heute Generalisten gefragt, die komplexe Abläufe überblicken, Muster erkennen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...